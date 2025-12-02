Bahçeli desteklemişti! 'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' teklifi reddedildi

CHP’nin, “Ekrem İmamoğlu’nun yargılaması TRT ekranlarından canlı yayınlansın” önerisi doğrultusunda ilk adım 9 Mayıs’ta atıldı. CHP’nin yargılamanın TRT’den yayınlanmasına yönelik talebini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla hazırlanan kanun teklifi kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın TRT’den yayınlanması talep edildi.

TBMM Başkanlığı’na sunulan, “Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Açık Duruşmaların TRT Tarafından Yayınlanması Amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu ve TRT Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin gerekçesinde, yargılamanın canlı yayınlanmasının yanıltıcı bilginin önüne geçeceği de vurgulandı.

Komisyonda bekliyor

CHP, seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve Mayıs ayı itibarıyla komisyonda bekleyen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması için grup önerisi sundu. CHP’nin kanun teklifi, Genel Kurulu’nun gündemine taşındı. Kanun teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir konuştu.

Teklife ret

CHP’nin tutuklu belediye başkanlarının yargılanmaktan korkmadığının altını çizen CHP'li Murat Emir, "Gelin korkmayın, kaçmayın ve bu teklife evet deyin. İddianamenin içinin dolu olduğunu söylediniz, madem öyle TRT’den yayınlayalım davayı, herkes görsün. Emir konuşması ile adeta, “Hodri meydan” diyerek TBMM Genel Kurulu’na seslense de kanun teklifi, yapılan oylamanın ardından Genel Kurul gündemine alınamadı.

Bahçeli ve Erdoğan destek vermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuya ilişkin daha önce yaptığı grup konuşmalarında, "Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli'nin çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'de canlı yayınlanması çağrısına "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah" diyerek destek vermişti.