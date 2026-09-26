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Bahçeli devreye girdi: Sarallar ve Şahinler'den MHP merkezinde barış pozu

Sarallar ve Şahinler grupları arasında yıllardır süren husumette MHP lideri Devlet Bahçeli araya girdi. Saral ailesinden Burhanettin Saral ile Şahinler'in lideri Sedat Şahin, MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli ile birlikte poz verdi.

Haber Merkezi
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Bahçeli devreye girdi: Sarallar ve Şahinler'den MHP merkezinde barış pozu
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Mafya dünyasının iki ünlü ailesi Sarallar ile Şahinler arasında 20 yılı aşkın süredir çatışmanın sona erdirilmesi için devrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli girdi.

Bahçeli devreye girdi: Sarallar ve Şahinler'den MHP merkezinde barış pozu - Resim : 1

Burhanettin Saral ile Şahinler'in lideri Sedat Şahin'in Devlet Bahçeli ile çekilmiş kareleri  MHP Genel Merkez resmi X hesabından paylaşıldı.

Bahçeli devreye girdi: Sarallar ve Şahinler'den MHP merkezinde barış pozu - Resim : 2

MHP'nin paylaşımında  "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler" denildi.

Bahçeli devreye girdi: Sarallar ve Şahinler'den MHP merkezinde barış pozu - Resim : 3

Bahçeli devreye girdi: Sarallar ve Şahinler'den MHP merkezinde barış pozu - Resim : 4