Bahçeli devreye girdi: Sarallar ve Şahinler'den MHP merkezinde barış pozu
Sarallar ve Şahinler grupları arasında yıllardır süren husumette MHP lideri Devlet Bahçeli araya girdi. Saral ailesinden Burhanettin Saral ile Şahinler'in lideri Sedat Şahin, MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli ile birlikte poz verdi.
Mafya dünyasının iki ünlü ailesi Sarallar ile Şahinler arasında 20 yılı aşkın süredir çatışmanın sona erdirilmesi için devrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli girdi.
Burhanettin Saral ile Şahinler'in lideri Sedat Şahin'in Devlet Bahçeli ile çekilmiş kareleri MHP Genel Merkez resmi X hesabından paylaşıldı.
MHP'nin paylaşımında "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler" denildi.
Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler. pic.twitter.com/78NYk4NcsS— MHP (@MHP_Bilgi) September 26, 2026