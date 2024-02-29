Bahçeli: Emeklilerin çağrıları haksız değil, gerekli düzenlemeler cömertçe yapılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- Daha adil, daha barışçıl, daha eşitlikçi, daha huzurlu bir dünya ertelenemez bir gayedir.

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya asker göndermeyi telaffuz etmesi, kabus senaryolarına canlılık kazandırmaktadır.

- Rusya’nın NATO ile çatışması, Türkiye için beka sorunudur ve sancıdır.

- Hayat pahalılığı kaderimiz değildir ve bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli düzenlemeler cömertçe yapılacaktır.

- CHP düştüğü denizde yılana sarıldı. 'Kent uzlaşısı' dedikleri, PKK ittifakıdır.

- Atatürk, bugünkü CHP’yi görseydi kurtuluş mücadelesini başlatırdı.

- Bugünkü CHP, Atatürk’ün partisi değil, Türkiye düşmanlarının 6 oklu uydusudur.