Bahçeli: Emeklilerin çağrıları haksız değil, gerekli düzenlemeler cömertçe yapılacaktır
MHP lideri Bahçeli, "Hayat pahalılığı kaderimiz değildir ve bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli düzenlemeler cömertçe yapılacaktır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Daha adil, daha barışçıl, daha eşitlikçi, daha huzurlu bir dünya ertelenemez bir gayedir.
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya asker göndermeyi telaffuz etmesi, kabus senaryolarına canlılık kazandırmaktadır.
- Rusya’nın NATO ile çatışması, Türkiye için beka sorunudur ve sancıdır.
- Hayat pahalılığı kaderimiz değildir ve bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli düzenlemeler cömertçe yapılacaktır.
- CHP düştüğü denizde yılana sarıldı. 'Kent uzlaşısı' dedikleri, PKK ittifakıdır.
- Atatürk, bugünkü CHP’yi görseydi kurtuluş mücadelesini başlatırdı.
- Bugünkü CHP, Atatürk’ün partisi değil, Türkiye düşmanlarının 6 oklu uydusudur.