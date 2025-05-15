"Bahçeli entübe edildi" paylaşımı yapmıştı: Gazeteci Can Ataklı için 4 buçuk yıl hapis istemi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavi gördüğü süreçte “entübe edildi” şeklinde paylaşım yapan Gazeteci Can Ataklı hakkında “nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ne oldu?

Gazeteci Can Ataklı hakkında "MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi" şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma nedeniyle Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade vermişti.

Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimlik de Ataklı'nın haftada bir gün en yakın karakola imza şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermiş ve yurtdışı çıkış yasağı konulmuştu.