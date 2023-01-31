Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığı tartışmasızdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, konuşmasında cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık tartışmalarına değindi.

"Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi, buz gibi Anayasa'ya uygundur." diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde bir dönem yetkilerini kullanan Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur. Bu vaziyet yeni sistemin doğasına ve işleyiş mantığına tamamen aykırıdır. Değişiklik teklifine ilişkin Anayasa Komisyon Raporu'nda açıkça ifade edildiği üzere, iki defa seçilme kuralı yeni sistemde bu yetki ve sorumluluklara sahip cumhurbaşkanı için iki defa seçilme şeklinde anlaşılmalıdır. Ve doğrusu da budur." diye konuştu.

Bahçeli, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı'nın adaylığına ilişkin düzenlemeyi dar ve indirgemeci yorumlayanlar, sınırlamaları çarpık ve geniş yorumlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla sistematik ve amaçsal yorum gereğince iki defa seçilme kuralını yeni sistem içinde iki defa cumhurbaşkanı seçilmek olduğu çok açık ve belgelidir. Anayasa'daki iki defa seçilme kuralı, yeni sistemde bu yetki ve sorumluluklara sahip cumhurbaşkanı için iki defa seçilme şeklinde değerlendirilmelidir. Bu itibarla Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki görev, yetki ve sorumluluklarıyla sadece bir dönem seçilmiştir. İkinci dönem için cumhurbaşkanı adaylığı da tartışmasızdır, 14 Mayıs 2023'te milletimizin iradesiyle seçileceğine inancımız ise tamdır. Vesayetçilerin başını kaldırması boşunadır."

Konuşmasında Altılı Masa'ya da yüklenen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla uğraşmamasını isteyerek, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün ve PKK'nın sırtını sıvazlayan İP Başkanı kendi işine baksın. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Sayın Erdoğan 14 Mayıs 2023'te yeniden ve açık ara farkla seçilecektir. MHP de milletvekili sayısını beklentilerin hilafına güçlü bir şekilde artıracaktır. Korkmasınlar, kaçmasınlar, saklanmasınlar, kriz ve kaos peşinde koşmasınlar, sadece ve sadece 14 Mayıs'ı beklesinler, aziz milletimiz zillet ittifakına gününü gösterecek, mandacılığın ve yabancılara kurşun askerlik yapmanın bedelini çok ağır ödetecektir. Sabrımızı zorlamasınlar, ayranımızı kabartmasınlar, konuşursak derinden hiç kimse, hiç birisi kalkamaz yerinden."

Bahçeli, Altılı Masa ile ilgili, "Bu gidişle seçimlere bir gün kala da cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor ve tartışıyor olurlarsa hakikaten şaşırmayacağız. Eğer karar veremiyorlarsa noter huzuruna çıkıp kurayla adaylarını tespit etmeleri de bir seçenek olarak önlerinde durmaktadır. Buna akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekilişi yapmak suretiyle zilletin talihli adayını çıkarabilirler. Bu da olmazsa 'o piti piti karamela sepeti' tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler. Buna yanaşmıyorlarsa, Beyaz Saray'a telefon edip veya bir ulak gönderip Biden'ın son talimatını alarak karşımıza çıkarlar. Zillet ittifakı acizdir, fırsatçıdır, ucuz siyasetçilerin kumkumasıdır." ifadelerini kullandı.

"Yıkım beyannamesi"

Bahçeli, Altılı Masa'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni, "sadece göz boyayan, işin özünde Türkiye alerjisini ve millet muhalifliğini netleştiren bir siyaset kofluğu" olarak nitelendirerek, "Ortak Politikalar Mutabakat Metni dedikleri ortak ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir. Dün gündeme taşınmış olan bu metin, bölücülüğe verilmiş güvence, Türkiye'yi sistem krizine sürüklemeyi hedefleyen sakat bir adım, milletin huzur ve güvenliğine kasteden sancılı ve ucube bir dayatmadır. Türk milleti, zillet ittifakının sipariş metinlerine katiyen itibar etmeyecektir. Kervan yürüyecek, Türkiye büyüyecek, Cumhur İttifakı ve MHP gücüne güç ekleyecektir." şeklinde konuştu.

İsveç'in NATO üyeliğinin derin dondurucuya alınmasından yana olduklarını belirten Bahçeli, "Buna karşılık Finlandiya'nın kendi özel şartları çerçevesinde NATO üyeliğinin makul olduğu hususunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızla aynı görüşü paylaşıyoruz. Kitabımıza el uzatan din ve millet düşmanlarına her anlamda kapalı ve karşı olduğumuzu da buradan açıklıyorum." yorumunda bulundu.