Bahçeli: Gönüllü Kudüs Bozkurtları göreve hazır

Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin Türkgün'e açıklamalar yapan MHP Lideri Bahçeli, savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail’in terör devleti olduğunu söyledi.

Başbakan Netanyahu ve yönetiminin Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiğini belirten Bahçeli, "Gönderilen binlerce dilekçenin peşi bırakılmamalı. Netanyahu tıpkı Sırp General Ratko Mladiç gibi ömür boyu hapse mahkûm edilmeli" dedi.

İsrail’in temel amacının Gazze’nin ve Batı Şeria’nın Filistinlilerden arındırılması olduğunu belirten Bahçeli, "Meselenin can alıcı noktası da büyük İsrail devletinin kurulma projesidir. Nil’den Fırat’a kadar sözde vaat edilmiş topraklara hâkimiyet kurmak, İsrail’in inanç bazlı ve tarihi arka planı olan bir hedefidir. Bu hedefin nihai aşaması da Türkiye’dir" diye konuştu.

Hamas halkını savunuyor

Türkiye’nin Hamas’a bakışını eleştirenlere tepki gösteren Bahçeli, “ABD önce sırtını sıvazlayıp üstümüze saldığı teyitli ve tescilli terör örgütlerinin hesabını versin. PKK-PYD-YPG-FETÖ’yü kim himaye ediyor? Bize göre Hamas halkını savunuyor. Terör örgütü arayanlar, elini tutup silah ve mühimmat verdiği bölücü hainlere bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Adına ister Gönüllü Kudüs Sevdalıları densin, isterse de Gönüllü Kudüs Bozkurtları, zulmün karşısındadır, nitekim kahramanlar ihtiyaç hasıl olursa Zeytin Dağı’ndan Kudüs’e bakmasını, Gazze’deki bebekleri cesaretleriyle muhafaza etmesini bileceklerdir. Bu sözlerimden kim ne anlamak istiyorsa onu anlasın. İlk kıblemizin şerefini korumak yeri gelirse görevimizdir. Buna da hazırız" dedi.