Bahçeli gözyaşlarını tutamadı: Bolu Kartalkaya yangını cinayettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının büyük kısmını Kartalkaya'daki Grand Otel yangınına ayıran Bahçeli, siyasi tartışmalara tepki gösterdi.

Bahçeli gözyaşlarına hakim olamadı

Kürsüde gözyaşlarına hakim olamayan Bahçeli, "Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmalar bir ur gibi etrafı sardı. Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Kartalkaya Grand Otel yangını

İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Kimi zaman ihmaller zincirinin kıvılcımlarıyla tutuşuruz. Ateş düştüğü yere yakar cümlesi sık sık telaffuz edilse de kazın ayağının öyle olmadığını biliyoruz. 1 hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldık. Bolu'da otelde çıkan yangın 78 vatandaşımızı hem yakarak hem zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Merhum vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, küçücük yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulanlara geçmiş olsun temennilerimle birlikte şifalar diliyorum. Boğaz dokuz boğumdu, sekizi yutkunmak biri konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmalar bir ur gibi etrafı sardı.

"Trajedinin kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz"

Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık. Yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü yerin altındakilere ne diyecekler? Ne yapalım sorunluluğu üzerimizden atmak için önümüze geleni karalamak zorunda mıydık diyecekler. 78 vatan evladının hesabını kimler verecek? Bu sözler Cumhurbaşkanımıza aittir; Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz. Facianın dumanları tütüyorken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulmaya çalışmak narsistliktir.

"78 vatandaşımızın vebalini taşıyanlar hukuk önünde hesabını tek tek versin"

Sorumluları adaletin karşısına çıkaramazsak gerçek anlamda hiçbir sorunu çözemeyiz. Bırakalım yargı görevini yapsın. 78 vatandaşımızın vebalini taşıyanlar hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. Benim yetki alanımda değil demek ahlaki sorumluluk iradesini gasbetmektir. Sosyal medyada servis edilen resmi rapor ve yazışmaları nereye koyacağız.

"Bolu Kartalkaya yangını cinayettir"

8 başlıktaki eksikliği, aynı başvurunun geri çekilmesinin peşine düşmeyecek miyiz? Pişkin otel sahibinin suçu alenen sabitken, Bolu Belediyesi’nin yangını siyasi karambol arayışın, bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını; ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek öz eleştiriden imtina etmesini; valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında ısrarla uzak duruşunu isabetli ve doğru bulmadığınızı açıklamak mecburiyetindeyim. Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır. Türkiye yürekleri yakan olayla anılmamalıdır.

"Teröristler silah bırakmıyorsa o silahları alıp kafasında kırmak beka hakkıdır"

Filistinlilerin nerede yaşayacağına kimse karar veremez. ABD yönetiminden beklentimiz ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymasıdır.

Teröristler silah bırakmıyorsa o silahları alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır.

Devir Türk devridir. Terörün omurgası kırılacaktır.

"Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa"

Boykot moykot ezberlerinden sonra sokağa çıkma çağrılarının, direniş kışkırtmalarının ya darbeye ya da isyana davet olduğunun farkındayız. 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım... Erken seçim hayali bir beklentidir. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi yaşayacak ve yaşatılacaktır. CHP'nin 12 Eylül'de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa kınında beklemekte yoğrulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz.

"İmralı çağrıyı bir an önce açıklamalıdır"

Türkiye Cumhuriyeti, milli sınırlarını korumak adına terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmüş bugünlere kadar gelmiştir. Bugün ASALA terör örgütü yoktur. PKK terörü yok denilecek kadar azalmıştır. Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz.

Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna."