Bahçeli: Seçimler 2028 yılında olmalı, Erdoğan bir kez daha aday olmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi başladı. Bugün yeni yasama döneminin ilk grup toplantıları yapılıyor.

İlk olarak MHP'nin grup toplantısı yapıldı. Saat 10.30'da toplanan MHP grubunun toplantısı İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.

Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını yapmak için kürsüye geldi.

'Terörsüz Türkiye' açıklaması

Bahçeli, yeni yasama döneminde TBMM'nin, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte kritik rol oynayacağını söyledi. Süreçle ilgili çıkarılacak yasaların yanı sıra demokratikleşme adımlarının da atılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye faaliyetlerinin yaklaşacağı yasama dönemi ve yaklaşan seçimler gelmektedir. Terör belasından kurtulmak için tarihi bir fırsat ödümüzdek. Milli birlik bütünleşme ve demokrasinin hakim olacağı, kardeşliğin kök salacağı, istikbalin yol haritasını birlikte çizdiğimiz bir zemindeyiz. Topraklarından terörü bir daha yeşermemek üzere söküp atacağız. Yeni yasama yılıyla birlikte 'Terörsüz Türkiye' hedefinin, demokratik standartların genişletilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin artırılması, sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik şartlarıyla milletimizin beklentilerini karşılayacağız. İhtiyaç duyulan yeni yasal düzenlemelerinn yapılması önümüzdeki adımlardan biri olacaktır."

"Arınma fırsatı olarak görülmelidir"

3 gün önce fon vurgunuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamaya atıfta bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, yaşanan yolsuzluk usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında çürüme tartışmalarıyla karşı karşı bırakılmamalıdır. Bunlar arınma, kalkınma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak görülmelidir. Hangi siyasi kökenden gelirse gelsin bütün iddialar bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulmalıdır."

"Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün"

Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini vurgulayan ve desteğini açıklayan Bahçeli, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmesi mümkündür. Üçüncü dönem, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada bölgede birçok gelişmeye gebedir. Bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhur İttifakı kurumsallığında sayın Erdoğan’dadır.

Sayın cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk ve Türkiye’ye kazandırdığı strateji ile kendisinin bir dönem daha cumhurbaşkanlığı görevi üstlenmesi, Türkiye’nin hayrına olacaktır. Bu nedenle TBMM, anayasa iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Sayın Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.

"Seçimler 2028 yılı içinde yapılmalı"

Bunu mümkün kılacak hukuki ve siyasi zemin fazlasıyla vardır. MHP polarak düşüncemiz, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir daha aday olabilmesi için TBMM’de uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmasıdır. Seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelenmeyecektir. Gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlik ortadan kalkacak, ekonomik güven artacaktır.

Bizim meselemiz şahısların siyasi kariyeri deği, devletin devamlılığı ve lider ülke Türkiye'nin inşası ve ihyasıdır.

Denklem şudur: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye’de Cumhur İttifakı, dünyada Türk aklı."