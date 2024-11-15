Bahçeli ile Erdoğan görüşmesinin ardından MHP'den dikkat çeken mesaj
Bahçeli ile Erdoğan'ın dünkü görüşmesinin ardından MHP resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
MHP, Devlet Bahçeli’nin Demokratik Emek Partisi (DEM) milletvekilleriyle tokalaşmasının ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM’ye çağrılması tartışmalarıyla ilgili açıklamalarına devam ediyor. Bahçeli'nin bu süreçteki sessiz tavrını eleştiren bazı çevrelere karşılık, parti temsilcileri sosyal medya üzerinden konuyla ilgili mesajlarını artırarak tartışmalara yanıt veriyor.
Sosyal medyadan 4. kez paylaşım
MHP’nin resmi sosyal medya hesabından 4. kez paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" ifadelerine yer verildi.
Bin yıllık kardeşlikten yanaysan;— MHP (@MHP_Bilgi) November 15, 2024
VAKİT TAMAMDIR
SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/RQsnBAF6SM