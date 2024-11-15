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Bahçeli ile Erdoğan görüşmesinin ardından MHP'den dikkat çeken mesaj

Bahçeli ile Erdoğan'ın dünkü görüşmesinin ardından MHP resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Haber Merkezi
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Bahçeli ile Erdoğan görüşmesinin ardından MHP'den dikkat çeken mesaj
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MHP, Devlet Bahçeli’nin Demokratik Emek Partisi (DEM) milletvekilleriyle tokalaşmasının ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM’ye çağrılması tartışmalarıyla ilgili açıklamalarına devam ediyor. Bahçeli'nin bu süreçteki sessiz tavrını eleştiren bazı çevrelere karşılık, parti temsilcileri sosyal medya üzerinden konuyla ilgili mesajlarını artırarak tartışmalara yanıt veriyor.

Sosyal medyadan 4. kez paylaşım 

MHP’nin resmi sosyal medya hesabından 4. kez paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" ifadelerine yer verildi.

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