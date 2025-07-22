Bahçeli İstedi, "Terörsüz Türkiye Süreci" için türkü yazıldı: Ali Kınık seslendirdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, Bahçeli’nin talebi üzerine “Kardeşlik” temalı bir türkü hazırlandı. Sözleri Canfer Balçık’a ait olan bu türkü, Ali Kınık tarafından seslendirildi.
Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilerleyen Terörsüz Türkiye süreci, komisyon hazırlıklarıyla hız kazanıyor. Bu süreçte, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin kardeşlik temalı bir türkü bestelenmesini talep ettiği öğrenildi.
Bahçeli’nin isteği doğrultusunda sanatçı Ali Kınık, sözlerini Canfer Balçık’ın yazdığı “Kardeşlik” türküsünü seslendirdi.
Türküde şu sözler yer aldı:
Birlikte örülmüş yurdun dokusu,
Doğusu, batısı, güney doğusu,
Olmasın kimsenin asla kuşkusu,
Demir mert çınarın dallarıyız biz.
Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,
Denizde ovada, yeşil bağlarda,
Türkümüz söylensin yeni çağlarda,
Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.
Böyle iyileşir her türlü yara,
81 vilayet, başkent Ankara