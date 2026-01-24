Bahçeli “karar sorunlu” demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla yargılandığı 'kent uzlaşısı' davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Özer'e verilen hapis cezası hakkında konuşarak, "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi “Terörsüz Türkiye” gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur" demişti.

"Karar sorunlu"

Devlet bahçeli sözlerine şu şekilde devam etmişti:

“İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir."

Özer'den Bahçeli'ye cevap gecikmedi

Ahmet Özer'den Bahçeli'nin açıklamalarına cevap geldi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Bahçeli'ye sözleri için teşekkür eden Özer, "Tabii ki gerçeği söylemiş. Tabii ki bu dosya bomboş, bunun ne saikle verildiği bizzat iktidarın ortağının ağzından tescillidir" dedi.

Özer sözlerine şöyle devam etti:

"Beklentimiz şu. Sayın Bahçeli de, Sayın Feti Yıldız da zaman zaman hukuka dair hepimizin de altına imza atacağı doğruları söylüyorlar. Ama biz artık icraat bekliyoruz. Biz artık bunun uygulamalarını bekliyoruz. O nedenle bunları tabii ki önemsiyoruz. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama ittifak ortaklarının da artık bu haksızlıklara, hukuksuzluklara son verebilmeleri için adım atmalarını bekliyoruz."