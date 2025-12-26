Bahçeli, koleksiyonundaki 1958 model Ford Fairlane'i Gürkan Teoman’a hediye etti

Klasik otomobil koleksiyonu bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP MYK üyesi Gürkan Teoman'a 1958 model Ford Fairlane hediye etti. Teoman'a hediyesini, Bahçeli adına Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker teslim etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Teoman, "Bugün benim için çok kıymetli bir gün oldu. Bilge Liderimin şahsıma hediye ettiği bu klasik otomobil yalnızca bir araç değil, vefa, güven ve eşsiz hatıranın anlamlı bir sembolü. Bu kıymetli emanetin anahtarını, Özel Kalem Müdürümüz Sayın Murat Çeliker ağabeyimden teslim almak şahsım adına ayrıca çok anlamlıydı" ifadelerini kullandı.

Bu kıymetli emanetin anahtarını, Özel Kalem Müdürümüz Sayın Murat Çeliker ağabeyimden teslim almak şahsım adına ayrıca çok anlamlıydı

Bahçeli'nin hediyesini Özel Kalem Müdürü Çeliker iletti.

Teoman, şöyle devam etti: "Bu hatırayı çocuğuma ve torunlarıma bir emanet olarak ömür boyu muhafaza edeceğim. Liderimize bu anlamlı takdirleri için şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık ve afiyet diliyorum."

