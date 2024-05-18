Bahçeli: 'Kumpasçılarla işimiz olamaz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

31 Mart seçim sonuçları: Mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değil

"31 Mart 2024 seçimlerinin kendine özgü şartları içinde partimiz ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşmıştır. Somut ve sarih sonuçlar başkaca bir yoruma gerek bırakmamıştır. Bariz gerçekler ulu orta meydandadır. Saklayacağımız, gizleyeceğimiz, utanacağımız ve mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

Seçimlerin kesin sonuçları YSK tarafından açıklanmıştır. Seçimlerde partilerin aldığı oyun sağlıklı ve gerçekçi değerlendirilmesi için il meclis üyeliği tek yoldur. Belediye başkanı seçiminde oy verme eğilimi ile meclis üyeliğinde oy verme eğilimi farklıdır. Ülke genelinde MHP il genel meclis üyeliğinde yüzde 16,64 oy almıştır. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 48,8'dir.

MHP, Türkiye çapında müstesna bir sonuç almıştır

Bazı zeka özürlülerinin zaviyesinden baktığımızda partimiz yüzde 1,65 oy almıştır. 28 ilde ittifak, 2 büyükşehirde kendi adayını gösteren MHP'yi yüzde 1,65 ile tartıya çıkarmak aymazlık olduğu kadar karanlık bir niyettir. Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. MHP, Türkiye çapında müstesna bir sonuç almıştır.

Kumpasçılarla işimiz olmaz

Türkiye bir hukuk devletidir. Kumpasçılarla işimiz olmaz. Kalkışma olursa cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli.

Kobani Davası kararları

Bölücülerin ceza almasına 'hukuksuzluk' demek art niyettir."