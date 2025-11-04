  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bahçeli, Mehmet Metiner ile görüştü
Takip Et

Bahçeli, Mehmet Metiner ile görüştü

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bahçeli, Mehmet Metiner ile görüştü
Takip Et

Eski AK Parti Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Metiner, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bugün MHP Genel Başkanı Bilge Lider Sn. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Süreci eni-konu baş başa konuştuk. Kapsamlı ve derinlikli bilgilerinden ziyadesiyle yararlandım. Umudum ve güvenim daha da arttı. Nazik kabulleri için en kalbi şükranlarımı ve hürmetlerimi sunarım."

Gündem
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Koruyucu eldiven zorunluluğu kimleri kapsıyor? EGM'den açıklama
Koruyucu eldiven zorunluluğu kimleri kapsıyor? EGM'den açıklama
Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki
Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki
MSB'den 'Suriyeli askeri öğrenci' açıklaması
MSB'den 'Suriyeli askeri öğrenci' açıklaması
Son dakika! İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurt dışına çıkış yasağı
Son dakika! İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar
CHP, kiraların asgari ücretin 2 katına çıkmasını Meclis gündemine taşıdı
'VATANDAŞ ÇADIRDA MI KALACAK?'