  Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi
Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi

MHP Lideri Bahçeli, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerini kabul etti.

Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), TBMM’de devam eden “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin çalışmalarını Genel Başkan düzeyinde ele aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Komisyon üyeleri olarak Genel Başkan Devlet Bahçeli ile bir araya geldiklerini açıkladı.

MHP Lideri Bahçeli’ye detaylı bir sunum yapıldı

Görüşmeye, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri olan Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut katıldı. Heyet, Komisyonun yakın zamanda gerçekleştirdiği 16. toplantısının çıktıları ve "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gelinen aşama hakkında MHP Lideri Bahçeli’ye detaylı bir sunum yaptı.

