Bahçeli: Muhalefet deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet ve millet tek nefes oldu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üçüncü yılında depremde yaşamını yitirenler anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de düzenlenen törene katıldı.

MHP lideri Bahçeli törende bir konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli konuşmasında Türk milletinin deprem sırasında büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.

Depremin hemen ardından devletin felaket bölgesinde çalışmalara başladığını söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Türkiye adeta ayağa kalkmış ayrıca dost ve kardeş ülkeler arama ve kurtarma çalışmalarına katılan kuruluş felaket bölgesine koşmuştur" diye konuştu.

"Asrın inşa felaketi karşısında şaşkınlığa düştüler"

"Deprem felaketine tek yürek halinde karşı konulmuştur" diyen Bahçeli, konuşmasında muhalefeti de eleştirdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Suyu bulandırmaya çalışan, muazzam eserleri gölgelemeyi amaçlayan kim varsa asrın inşa faaliyetleri karşısında şaşkınlığa düştükleri ortadadır.

Yerin altından veya üstünden kaynaklansın, hiçbir felaket Türk milletini yolundan çevirmemiştir. Bu hakikate kaynaşmak lazımdır. Vatana ve millete karşı hudutsuz muhabbet besleyen her kardeşimizin bu hakkın idrakinde olacağına dair inancım tamdır.

"Felakete tek yürek halinde karşı konulmuştur"

Türk milletinin herhangi bir sebeple karalanması, sonu gelmez karanlıklara mahkum olması bir defa ilahi adalete tamamıyla aykırıdır. 108 bin kilometreyi bulmuş bir deprem felaketine tek yürek halinde karşı konulmuştur. 14 milyon vatandaşımız depremden etkilenmiş, 50 binden fazla vatandaşımız ebediyete irtihal etmiştir.

"Devlet felaket bölgesinde vaziyet almıştır"

Asrın felaketinde hayatını kaybetmiş tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Depremden hemen sonra devlet felaket bölgesinde vaziyet almıştır.

Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Türkiye adeta ayağa kalkmış ayrıca dost ve kardeş ülkeler arama ve kurtarma çalışmalarına katılan kuruluş felaket bölgesine koşmuştur.

"Kümes bile yapamayacak olanlar bağımsızın bölümlerin inşasını nasıl yok sayacak?

Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, taş ve moloz yığınları arasında ikbal arayışıyla meşgul olurken devlet ve millet tek nefes oldu.

Dedikodu borsasında fitne hissesine yatırım yapan, henüz toprak altında feryatları duyulurken devletin acze düştüğünü utanmadan iddia eden fırsat düşkünü kötüler, ganimeti yağlamamak için pusuya yatsalar da maskeleri kısa sürede düşmüştür.

Haydi söylesinler, haydi konuşsunlar, haydi inkara başvursunlar; ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacak olanlar 455 bin 357 bağımsızın bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar?

Güneşi balçıkla nasıl sıvayacaklar?

Onların hayali bizim gerçeğimizdir.

Onların uzağı bizim yakınımızdır.

Onların imkansızı bizim mümkünümüzdür.

Çünkü iman varsa imkan vardır diyen bir yüreğin sahipleriyiz.

Başarının limitini inancımızın seviyesiyle bir ve aynı görüyoruz.

Biz Cumhur İttifakı’yız, biz Türkiye sevdalısı, tertemiz ahlaklı vatan ve millet müdafileriyiz.

Hükümeti düşürmek için Türkiye'yi düşürmeye hazır olanların tuzaklarına aldanacak, buna kanacak tek bir insanımız dahi yoktur."