Bahçeli: Reisi'nin ölümü aydınlatılmalı

Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Gazze'de masumların kanı hâlâ dökülmektedir" diyen Bahçeli, "Barbarlık güncelleşmiş, yeni sürümü ile Gazze Şeridi'ni kırıp geçirmiştir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere sayıları 35 bini aşan sivil ve masum Filistinli kardeşlerimiz soykırım suçunun kurbanı olmuştur" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasına değinen Bahçeli, "Caniler için çemberin daraldığını göstermesinin yanında çok önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

Bahçeli, "Soykırımcıların kaçışı ya da kurtuluşu yoktur. Netanyahu'nun güvendiği dağlara kar yağmaktadır" dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satırbaşları:

Gazze'de barış ve huzurun sağlanması bağımsız egemen ve toprak bütünlüğünü temin etmiş bir Filistin devletinin bulunması bir yanda Orta Doğu'yu bir yanda Türkiye'yi rahatlatacaktır.

Eğer öngörü ile hareket edemezsek, yarının temellerini bugünden atamazsak Gazze'dekinin aynısına vatanımızda maruz kalmamız muhtemeldir...

Nihai adaletin tecellisine inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz.

Türk İslam medeniyeti yeni bir akıma ve hamleye gidecektir.

Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti'nin yanındadır.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü

İran ve İsrail arasındaki yüksek gerilim ve karşılıklı saldırılar, Slovakya Başbakanının uğradığı suikast, İran Cumhurbaşkanı ve İlham Aliyev'in baraj açılışı töreni için buluşmaları, helikopter kazası birbirinden bağımsız gelişmeler değildir.

Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesi, küresel ve bölgesel tehditlerin üst düzey seviyeye tırmanmasına yol açmıştır. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Hakikaten kaza mıdır sabotaj mı bilemem ama iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşması bölgesel huzur adına zorunluluktur. Reisi'nin ölümü aydınlatılmalı.

Kobani davası açıklaması: HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır

İşlenmiş bir suç, kimsenin yanına kalmamıştır. PKK ile HDP arasındaki organik bağ, hukuken neticelenmiştir. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasını niçin sürekli ertelenmektedir. HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır. Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra AYM'nin elini tutan sanıyorum hiçbir şey kalmamıştır. O halde HDP ve devamı kapatılmalıdır.

Özgür Özel'e sorular

CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına 'siyasi' demesi rezaletin ta kendisidir. Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey'e soruyorum; İmralı canisinin ve terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Türkiye topraklarında Bağımsız Kürdistan kurulmasından yana mısınız? DEM'e söz verdiniz mi? Cezalar hukuksuz ise sizin için hukuk nedir, adalet nedir, millet nedir?

Emniyet içine yuvalanmış FETÖ benzeri kumpas hazırlıkları bertaraf edildi

Son 10 yıldır felaket üstüne felaket yaşandı hamd olsun hepsinin üstesinden gelinmiştir. Son olarak emniyet içine yuvalanmış FETÖ benzeri kumpas hazırlıkları bertaraf edilmiştir. Tuzak kuranlar deşifre oldu ve yakayı ele verdi. Görünmeyen figüranların da olduğunu göz önüne alıp devlete sızma ihtimalini değerlendirmek lazım.

'Dokunulmazlıklar kaldırılsın' çağrısı

Türkiye'ye, Türk milletine çağrı yapıyorum; Mehmetçiğimiz, polisimiz, yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere teröristleri etkisiz hale getirirken, sizler Meclis'te milli iradeye aykırı teröristi etkisizleştirmek mecburiyetindesiniz. Onun için Meclis görevini yapmalı, dokunulmazlıklar kaldırılmalı, gereken ceza verilmelidir.