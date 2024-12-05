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Bahçeli, 'Öcalan' çağrısıyla başlattığı sürece isim verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de yaptığı Abdullah Öcalan çağrısının arkasında durduğunu belirterek sürece dair "Huzur içinde terörsüz Türkiye" adını telaffuz etti.

Haber Merkezi
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Bahçeli, 'Öcalan' çağrısıyla başlattığı sürece isim verdi
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis açılışında yaptığı konuşmaya dikkat çekerek, Erdoğan’ın o konuşmada, ‘‘Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir kenara bırakmamız gerekiyor’ ifadelerini kullandığını hatırlattı. Bahçeli, Cumhurbaşkanının bu ifadesinin ardından Cumhur İttifakı’nın parçası olarak harekete geçtiğini ve Erdoğan’ın Genel Kurul Salonu’ndan ayrılmasının hemen ardından DEM’lilerin sırasına yöneldiğini ve onlarla tokalaştığını anlattı.

Bahçeli, Türkiye’nin yakın çevresindeki kriz bölgelerine dikkat çekti ve bir kez daha böyle bir ortamda 'toplumu ayrıştıran değil birleştiren' politikaların izlenmesi gerektiğini söyledi

"Huzur içinde terörsüz Türkiye"

Bahçeli, Öcalan çağrısı ile devam eden sürecin adı ile ilgili tartışmalara değindi ve sürece dair "Huzur içinde terörsüz Türkiye" adını telaffuz etti.

"Çağrımın arkasındayım"

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısının siyaseten yapılmış bir çağrı olmadığını kaydetti ve bu nedenle 22 Ekim’deki grup toplantısının ardından yaptığı çağrının ardından 3 grup toplantısının ardından yaptığı çağrıyı yinelediğini ve arkasında durduğunu söyledi.

"Terör son bulmalı" vurgusu

Devlet Bahçeli, çok konuşulan Öcalan çağrısını neden yaptığına da açıklık getirirken bir geometri örneği verdi. Bahçeli, “İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı” yorumunu yaptı. 'DEM’in Türkiye partisi olması yolunda adım atması beklentisini' dile getiren Bahçeli, terör sorununun 40 yıldır devam ettiğini bunun artık sonlanması gerektiğini ifade etti.

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