Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından sonra Ahmet Türk’ü de aramış: 'Umuyoruz her şey güzel geçecek'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı teröristbaşı Abdullah Öcalan, aylardır beklenen çağrıyı yaparak, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı. Bahçeli, teröristbaşı Öcalan’ın açıklamasını “baştan sona önemli ve değerli”, Kandil’in karşılığını “memnuniyet verici” bulduğunu söyledi.

MHP lideri Bahçeli, hem İmralı açıklamasının yapıldığı gün DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’ı, hem de cezaevindeki Selahattin Demirtaş’ı arayıp kutladı.

İmralı görüşmelerine de katılan ve teröristbaşı Öcalan’ın açıklamasının Kürtçe metnini kamuoyuna okuyan Ahmet Türk, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a verdiği röportajda Bahçeli’nin kendisini de aradığını söyledi.

Bahçeli’nin gelişmeler için “Çok güzel” diyerek teşekkür ettiğini söyleyen Ahmet Türk, “Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum” dediğini aktardı.