  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından sonra Ahmet Türk’ü de aramış: 'Umuyoruz her şey güzel geçecek'
Takip Et

Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından sonra Ahmet Türk’ü de aramış: 'Umuyoruz her şey güzel geçecek'

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte silahları bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptığı gün metnin Kürtçesini okuyan Ahmet Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak “Umuyoruz her şey güzel geçecek” dediğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından sonra Ahmet Türk’ü de aramış: 'Umuyoruz her şey güzel geçecek'
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı teröristbaşı Abdullah Öcalan, aylardır beklenen çağrıyı yaparak, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı. Bahçeli, teröristbaşı Öcalan’ın açıklamasını “baştan sona önemli ve değerli”, Kandil’in karşılığını “memnuniyet verici” bulduğunu söyledi.

MHP lideri Bahçeli, hem İmralı açıklamasının yapıldığı gün DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’ı, hem de cezaevindeki Selahattin Demirtaş’ı arayıp kutladı.

İmralı görüşmelerine de katılan ve teröristbaşı Öcalan’ın açıklamasının Kürtçe metnini kamuoyuna okuyan Ahmet Türk, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a verdiği röportajda Bahçeli’nin kendisini de aradığını söyledi.

Bahçeli’nin gelişmeler için “Çok güzel” diyerek teşekkür ettiğini söyleyen Ahmet Türk, “Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum” dediğini aktardı.

Gündem
İmamoğlu ön seçim öncesi sahaya iniyor
İmamoğlu ön seçim öncesi sahaya iniyor
İYİ Parti: İmralı sürecine tepkiler çoğalıyor, partimize ilgi artıyor
İYİ Parti: İmralı sürecine tepkiler çoğalıyor, partimize ilgi artıyor
Emeklinin bayram ikramiyesi artışı AK Parti MYK'da belli olacak
Emeklinin bayram ikramiyesi artışı AK Parti MYK'da belli olacak
AFAD ve Kandilli duyurdu! Antalya'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu! Antalya'da korkutan deprem
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi
Kulis | PKK elebaşı Öcalan'a 'kısıtlı özgürlük' gelecek, yurt dışına çıkamayacak
Kulis | PKK elebaşı Öcalan'a 'kısıtlı özgürlük' gelecek, yurt dışına çıkamayacak