Bahçeli talimat verdi: MHP'li vekil kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın Devlet Bahçeli’nin talimatıyla "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27. ve 28.Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadesini kullandı.