Bahçeli: Türkiye Fransa’ya benzemez, herkes aklını başına alsın

ANKARA (EKONOMİ) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa’daki olayların Türkiye’ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin, Bursa’nın Mudanya ve Kocaeli’nin Dilovası ilçelerinde provokasyon çetelesi tutanların ateşle oynadıklarını, buna izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

MHP Meclis Grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türkiye’yi tahrik ve taciz kıskacına alıp iç huzursuzluğa hapsetmek için fırsat kollayanlara müsamaha gösterilmemesi gerektiğini belirterek, “Türkiye Fransa’ya benzemez, Türkiye onun bunun kirli emeliyle kaosa çekilemez. Herkes aklını başına alsın. Devlet, millet ve vatan üstünde kazı yaptırmayız” dedi. Bahçeli, memur ve emeklilere yapılacak iyileştirme ve zamları sonuna kadar destekleyeceklerini, üzerlerine düşen görev harfiyen yerine getireceklerini ifade etti. Bahçeli, İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılmasını “ Kur’an yakan kendini yakmıştır” sözleriyle eleştirirken, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin olarak, “Türk milleti İsveç’in şu hal ve görünümüyle NATO’ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır” dedi.