Bahçeli: Türkiye hiçbir azılı çetenin eylem sahası olamaz
Partisinin Meclis toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, İstanbul’da kilisede düzenlenen saldırı hakkında, "Teröre asla fırsat verilmemeli, karanlık ellere karşı uyanık olunmalıdır." ifadesini kullandı. Bahçeli, "Türkiye hiçbir azılı çetenin oyun alanı ve eylem sahası olamaz." diye konuştu. CHP'yi de eleştiren Bahçeli, "DEM’den medet umanın sonu sandıkta hüsrana uğramaktır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
- (İstanbul’da kilisede saldırı) Bu menfur eylemi lanetliyor, aileye başsağlığı diliyorum.
- Teröre asla fırsat verilmemeli, karanlık ellere karşı uyanık olunmalıdır.
- Türkiye hiçbir azılı çetenin oyun alanı ve eylem sahası olamaz.
- Lekelenmiş siyasetçileri milletimizin gündeminden çıkaracağız.
- Türkiye'nin istikbalini milletin iradesi belirleyecektir.
- 31 Mart’taki seçimler ilerleyişimiz için demokratik eşiktir.
- Sömürgeleşen muhalefeti cesaretle tenkit etmekle beraber, Türkiye'nin belini bükmeye çalışan güruhun karşısında durmak temel görevimizdir.
- Milli ve ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır.
- Kimse boş hayale kapılmasın Mersin bizim, Türkiye hepimizindir.
- Fosilleşmiş zihniyetlerin yalan ve yanlış vaatleriyle avunacak, buna kanacak, bununla meşgul olacak hiçbir vatan evladı artık yoktur.
- 31 Mart’ta curcuna siyaseti değil Cumhur İttifakı başarıya ulaşacaktır. Çok çalışacağız. Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik.
- Birileri teröristleri, bölücüleri yanına alsın, utanmadan sıkılmadan parti parti dolaşsın, hatta DEM'lensin, hiç fark etmeyecek. 31 Mart'ta hepsinin bileğini bükeceğiz.
- Zillet tutmadı, yeni ittifak arayışı var. DEM’lenmek CHP’ye iyi gelmedi.
- DEM’den medet umanın sonu sandıkta hüsrana uğramaktır.
- DEM'lenmiş CHP, DEVA, serok ve diğerleri, terörist başı Gülen'in ve sömürgecilerin hizasındadır.
- (Ahmet Davutoğlu’na) Millet davası güdenler hiçbir makama talip olamaz, senin sicilin malum.
- (İsrail kararı) Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı bağlayıcıdır, çok önemli bir karardır.
- İsrail, soykırım suçunun bedelini eninde sonunda ödeyecektir.
- İsveç’in NATO’ya katılmasıyla beraber ABD F-16 sarış sürecini bir an önce tamamlamalıdır.