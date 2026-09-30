Bahçeli, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Gürs ile görüştü

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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs'ü makamında kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede, şehitlerin emanetleri olan ailelerin ve gazilerin haklarının korunması, toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi ve vatanın birliği konularının istişare edildiği belirtildi.