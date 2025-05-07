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Bahçeli, üç ay aranın ardından Meclis mesaisine dönüyor

En son 28 Ocak Salı günü partisinin grup toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Meclis mesaisine geri dönüyor.

Haber Merkezi
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Bahçeli, üç ay aranın ardından Meclis mesaisine dönüyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği kalp ameliyatının ardından uzun süredir uzak kaldığı Meclis’e bugün dönüyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün haberine göre, bugüne kadar yalnızca Alparslan Türkeş’in kabrine yaptığı ziyaret ve MHP Genel Merkezi’ne gitmesi dışında evinden çıkmadığı bilinen Bahçeli, TBMM’deki makam odasında partilileriyle bir araya gelecek.

Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Bahçeli’nin, doktorlarının onayıyla Meclis çalışmalarına zaman zaman katılması bekleniyor. Bahçeli, en son 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısında görüntülenmişti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi dün konutunda ziyaret etti. 117 gün sonra gerçekleşen yüz yüze görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü ve iki liderin bu yılki ikinci buluşması oldu.

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