Bahçeli: Vadedilmiş toprakların hedefinde Türk vatanı da vardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Demokraside kriz olmadığını söyleyen Bahçeli, “Kriz demokraside değil, Türkiye’ye karşı muhalefet mevziisinde buluşan kimlik kaybına uğramış partilerdedir. Demokrasi cahillerinin denetimsiz ve dengesiz beyanları, ciddiyetsiz ve cibilliyetsiz bir içeriktedir. Partisinin büyük kongresinde arkadaşlarına kahrolun diye çıkışan İYİ Parti Başkanı’nın, bu defa da Müslüman ve Arap ülkelerine aynı üslupla yaklaşması utanç verici bir skandaldır. Geçen hafta bize yönelik, canını cebine koyar Gazze’ye gidersin, sözlerine de şaşırmamak elimizde değildir. Bizde para gibi, cüzdan gibi, çek karnesi gibi cebe koyulacak can değil, gerektiği taktirde feda edilecek can vardır; bu can da Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bin defa helaldir. Şaibeli paraları cebe indirenlerin canı da cebe koyma önerisi yakayı ele veren kötü alışkanlıkların bir nevi itirafıdır ve sahibini de rezil etmeye yeterlidir.” ifadelerini kullandı.

“Artık yeni yüzyıl, bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır.” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

“Terörü hayatımızdan söküp çıkarmanın vakti gelmiştir. Terörle mücadele, devletin meşru güçlerinin bütün imkânlarıyla etkili ve amansız bir biçimde yürütülecektir, başarı ise kesinlikle alınacaktır. Bu mücadelede, bölge halkı ile teröristler arasında gerekli ayrım yapılacak ve Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK’nın baskı ve terörüne karşı muhakkak korunacaktır. Bunun yanı sıra, yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara köklü ve kalıcı çözümler getirilmesi için çok geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal kalkınma projeleri devamlı planlanıp hayata geçirilecektir. Bölgede devlet otoritesi mutlak şekilde tesis edilecek, kamu hizmeti makamını etnik tahrikler için kullanan yerel yöneticiler her zaman olduğu gibi karşılarında yine devleti ve kanunları bulacaktır.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bölücülüğün ve terörsevicilerin meydan okuma yeri olmadığının altını çizen Bahçeli, “Menfur ve menhus emel sahiplerini uyarıyorum, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları ve coğrafi bütünlüğü içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Var diyen alçakların doğrudan karşılarında bulacağı kudret büyük Türk milletidir ve onun sevdalısı olan Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkan Vekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal Adan’ın isabetli sözleri aynısıyla bizim de sözümüzdür. Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir; saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür.” dedi.

Filistin’in güvenliğinin Türkiye’nin güvenliği olduğunu söyleyen Bahçeli, “Biz güvenlik haklarımızdan, din kardeşlerimizin inanç ve insan haklarından taviz veremeyiz, vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Bahçeli, "İsrail’in operasyonları durmazsa Gazze yutulacak. Vadedilmiş toprakların hedefinde Türk vatanı da vardır. Her ihtimal hesaba katılarak tetikte olmalıyız." ifadelerini kullandı.