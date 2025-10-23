Bahçeli yanıtladı: Teröristbaşı Öcalan için "kurucu önder" ifadesini neden kullandı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan için kullandığı "kurucu önder" ifadesi hakkında açıklamalarda bulundu.

OdaTv'den Can Özçelik'e konuşan Bahçeli, süreci "İki nokta arasında düz bir çizgi" diye tanımladı.

"Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır" diyen Bahçeli, "Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. ‘Kurucu önder’ ifadesini o yüzden kullandım. Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs açıklaması

Kuzey Kıbrıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"218 bin kişi oy kullandı. Seçim pusulasında yeni seçilen Cumhurbaşkanının adının ve partisinin olmasıyla Ersin Tatar Beyefendinin sadece adının yazmasındaki farkı oy kullanan seçmen açısından ne ölçüde etkili olduğunu gördük.

Seçim öncesinde TV kanallarında federasyon mu iki devletli çözüm mü tartışmaları çok yapıldı. Bu yüzden federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla o küçücük federasyon kıvılcımının ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüğüm için hemen açıklama yaptım. Çünkü bunun beklenti haline gelmesi Türkiye açısından çok tehlikeli bir durum oluşturur.

KKTC’de federasyon, Suriye’deki federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC’nin Türkiye’ye katılması olacaktır."

"Aday olup yüzde 51'i alan herkes cumhurbaşkanı olabilir"

Alevi ve Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı fikrinin nasıl ortaya çıktığını da anlatan Bahçeli şöyle devam etti:

“Genel merkezimizin önünde üçgen şeklinde bir alan var. 1 Ekim 2024 tarihinden hemen sonraydı. Genel merkeze girerken o yer dikkatimi çekti.

Partili arkadaşlara o alana ‘Göknar, Ladin ve Sedir ağacı dikelim’ dedim. Arkadaşlar ağaçları o gün dikmişler bana da görmek isteyip istemeyeceğimi sordular. Ben de aşağıya indim.

Bu arada partiyi ziyaret eden arkadaşlar etrafıma toplandı ve orada bir sohbet oluştu. Bir arkadaş neden bu ağaçların dikildiğini sordu. Ben de bu üç ağacın yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini söyledim. Ve ‘Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ dedim"

Ertesi gün bir Alevi kanaat önderiyle görüştüğünü ve üç ağacın neyi temsil ettiğini anlattığını ifade eden Bahçeli, “Bu görüşmede de neden bir Alevi ve bir Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı istediğimi söyledim. Burada dedim ki: ‘Yüzde 51’i bul Alevi Cumhurbaşkanı olsun, yüzde 51’i bul Kürt Cumhurbaşkanı olsun’ yani kimsenin önünde bir engel yok. Kim aday olabiliyorsa yüzde 51’i bulsun ve Cumhurbaşkanı olsun.' Bu sözlerim o arkadaşları çok etkiledi” ifadelerini kullandı.