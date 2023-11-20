Bahçeli, yüzde 50+1 tartışmaları için 2021'de 'abes' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki temaslarının ardından Türkiye'ye dönüş yolculuğunda gazetecilere, yüzde 50+1 şartının değişmesi gerektiğine yönelik verdiği mesajlar siyasette yeni tartışmalara neden oldu.

Erdoğan, 2017 yılında yapılan referandumla kabul edilen yüzde 50+1 yasasını şu sözlerle eleştirdi:

"50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez.

Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil.

Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla “en fazla oyu alan aday seçilir” denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin alacağı tavır ise siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Bahçeli'nin, Erdoğan'ın açıklamalarını yarın düzenlenecek partisini Meclis Grup toplantısında değerlendirmesi bekleniyor.

"Yüzde 50+1'i eleştirenleri anlayışla karşılayamayız"

Devlet Bahçeli, 16 Kasım 2021'de düzenlenen partisinin Meclis Grup toplantısında o dönem AK Partili bazı isimlerin yüzde 50+1 eleştirilerine sert yanıt vermiş ve bu konuyu tartışmanın 'abes' olduğunu söylemişti.

Grup konuşmasında bu tartışmalara değinen MHP lideri Bahçeli, "Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi, çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek bir şekildir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli konuşmasına şunları söylemişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile aramızda gerginlik değil muhabbet vardır, hürmet vardır, anlayış, güven vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin bir başarısı, geleceğinin müjdesi, milli bekanın güvencesi, devlet yönetiminin milli hedeflerle birleşmesidir.

Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli, yüzde 50+1'dir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, cumhurbaşkanı, doğrudan halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güven oyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir.

Bu itibarla, yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi, çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek bir şekildir. Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı seçiyoruz.

Yüzde 50+1 oyu eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir. Sayın Cemil Çiçek, yüzde 50+1'in sıkıntılara sebep vereceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor.

Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız. Buradan ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?"