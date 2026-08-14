Bahçeli’den AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel çelenk

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.



AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü bugün Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek büyük bir mitingle kutlanacak.

AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek özel programla kutlayacak. Programın sloganı "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" olarak belirlendi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel mitinge çelenk gönderdi. Bahçeli’nin gönderdiği çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle hazırlandı. Çelengin alt bölümünde ise beyaz ve turuncu karanfiller kullanılarak ‘25’ yazısı oluşturuldu.