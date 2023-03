Bahçeli'den Akşener'e sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, yaptığı konuşmada, deprem felaketinin devlet ve millet beraberliğinde izlerinin silinmeye, mağduriyetlerinin giderilmesine hızlı bir şekilde başlandığını söyleyerek, “Siyaseti fitne kumkumasına, çadır tiyatrosuna, kavga ve kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların, U dönüşleriyle meşhur devşirmelerin tertiplerine itibar etmeyeceğiz, nahoş tezgahlarına gelmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan, şuna buna aldırmadan adanmış yüreğimizle Türkiye’ye ve Türk milletine hizmet edeceğiz” cümlelerine yer verdi.

Devletin bütün kapasite ve kabiliyetiyle depremden ağır yara alan insanların yanında olduğunu belirten Bahçeli, 3 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde düzenlenen Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nın gelecek için umut verici bir atılım olduğunu dile getirerek, “Cumhur İttifakı bu yükün, bu enkazın, bu hasarın, bu yıkımın altından kalkmaya, yeni bir hayatı kurmaya mahir ve muktedirdir.” ifadelerini kullandı.

“'Adayımız belli, kararımız net' diyeceğiz”

Bahçeli, yapıcı ve pozitif gündemli siyaseti ülke geneline yansıtacaklarını vurgulayarak, “Derin acılar yüreklerimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız, kuşkusuz taşkın heyecanlara prim vermeyeceğiz, sağduyumuzu her şartta koruyacağız. Milletimizle her an ve her alanda iç içe olacağız, birebir temas ve ziyaretlerimizle partimizi ve Cumhur İttifakı’nı tüm yurt sathında anlatmaya devam edeceğiz, 'adayımız belli, kararımız net' diyeceğiz.” dedi.

“Cumhur İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir”

“Bizim başkaları gibi devletle, cumhuriyetle, milletle, ortak değerlerle ve demokrasiyle hiçbir devirde sorunumuz olmamıştır, olmayacaktır, olması da beklenmemelidir.” diyen Bahçeli, MHP’nin Türk milleti için öngördüğü tehlikeler karşısında durup bedel ödemeye hazır olduğunu kaydederek, “Bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir. Bu devlet önüne gelenin sövüp sayacağı, kırıp dökeceği, yakıp yıkacağı sömürge bakiyesi değildir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı devlet vakarının, millet varlığının boyun eğmeyecek bayraktarıdır. Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir. Türkiye’yi hedef alan iç ve dış husumet cephesine karşı milli, ahlaki ve tarihi bir birlikteliğin unvanıdır. İttifakımızda parti çıkarları değil, Türkiye’nin çıkarları esastır.” açıklamasını yaptı.

Kararlılıklarının ve iş birliklerinin Türkiye’yi küresel güç haline getireceğini dile getiren Bahçeli, “Bu nedenle istikbalin yol haritası 14 Mayıs tarihinde netleşecek, egemenliğin ve iradenin sahibi aziz Türk milleti kesin hükmünü sandıkta gösterecektir. 14 Mayıs’ta yeni bir demokrasi zaferiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın parlak sayfası Allah’ın izniyle açılacaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyetini yeni yüzyıla güvenli, huzurlu, kardeşlik ve kucaklaşma bağlarıyla ulaştıracaktır.” diye konuştu.

“Bize göre Amed diye bir yer yoktur”

"Tribünlerde münferiden seslendirilen 'hükümet istifa' sloganları Türkiye düşmanları tarafından sipariş ve imal edilen, üstelik çok tehlikeli sosyal ve toplumsal hadiselere kapı aralayabilecek karanlık bir planın ön hazırlığıdır." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı, üç beş çapulcunun, beş on haydudun eliyle ve emeliyle de harap olmayacak, bitap düşmeyecektir. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakırspor’un Amedspor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum."

“Bursa’da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının ve bölücü alçakların stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, melanettir, rezalettir.” diyen Bahçeli, Kürt kökenliler ile huzur ve asayişe kastedenlerin farklı olduğunu vurgulayarak, “Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, bölücü teröristler bambaşkadır. Türk ile Kürt arasına kan serpiştirmeye, düşmanlık tohumu ekmeye kalkışan, buna teşne olan kim varsa koparılması gereken çıbanbaşıdır, kesilmesi gereken kanser hücresidir, başı ezilmesi gereken emperyalizmin piyonudur. Bursa nasıl gözbebeğimizse Diyarbakır da öyledir. Bursa nasıl bir Türk kenti ise Diyarbakır da aynısıdır.” dedi.

Futbol sahalarından kaos çıkarmayı düşünmenin Türkiye’ye, Türk milletine ve gelecek nesillere yapılabilecek en büyük kötülük olduğunun altını çizen Bahçeli, buna fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, “Gelişmeler karşısında Türkiye Futbol Federasyonu’nun atıl ve aciz kaldığı, proaktif davranış sergileyemediği hususunda yaygın kanaat ve görüşlere kulak verilmeli, ciddiye alınmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Bahçeli, Kahramanmaraş’ta kendisiyle ilgili sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin, “Kızılay’ın kan sattığını söyleyenler, AFAD’a kara çalanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin felakete neden olduğunu ileri sürenler ilkesizliğin çukurlaşmış fertleridir. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Elbistan ziyaretimiz sırasında nezaketsizce ortalığı karıştırmaya çalışan görevli ve siyasi provokatörler, ardından da sosyal medyada kara kampanya düzenleyenler hem ilkel hem de ilkesiz bir güruhtur.” açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı’na tepki

6 muhalefet partisi liderinin oluşturduğu masada son günlerde yaşananlara tepki gösteren Bahçeli, şöyle konuştu:

“Bir yıldır cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir. Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır. Bir yıl boyunca oturduğu eğri bacaklı masayı; kumar masası, şahsi hırsların masası, küçük hesaplar masası, noter masası, kuyruklu yalanlar masası diyerek önce devirip, sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir. İttifak yaptığı partinin mensuplarını isyana çağırmak ilkesizliğin ve siyasi ahlak eksikliğinin adeta fermanı değildir de nedir? Kazanamaz dediği cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değildir de nedir? Diğer yandan dayatmalara rıza gösterip, bu çirkinliğe onay verip masayı devirene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir? Mahut belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönündeki baskılara boyun eğerek bu şahıslara hem oy veren vatandaşlarımıza hem de siyasetin ilke ve ahlakına suikast yapılmasına tamam demek esir edilmiş, yerin dibine geçmiş küçük bir siyaset çirkinliği değil midir? Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı, söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak, insanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim, yine söylüyorum: Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır.”

“Cumhur İttifakı’nın siyasi alternatifi de kalmamıştır”

Muhalefet cenahında yaşanan kargaşa ve kaotik tabloya bakınca Türkiye adına üzülmekten kendilerini alamadıklarını anlatan Bahçeli, “Milletimiz ve Türkiye’miz böyle bir muhalefete asla müstahak değildir. Masada oturmayı dahi beceremeyen, ortak bir siyasi planlama ve hedefte bile buluşamayanların 85 milyon Türk vatandaşına hizmet etmesi, ilkeli ve dürüst şekilde siyasi duruş göstermesi beyhude bir beklentidir. Yusuf Has Hacib’ten esinlenerek zillet ittifakına diyorum ki, bozulur bu yaptıklarınız, saçılır bu topladıklarınız, kırılır bu çevirdiğiniz çarkınız. Zillet düşmüştür, Cumhur İttifakı’nın siyasi alternatifi de kalmamıştır.” şeklinde konuştu.

Bahçeli, tüyü bitmemiş yetimlerin, mazlum ve mağdur insanların haklarını son nefeslerine kadar ayağa düşürmeyeceklerini not düşerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Türkiye Cumhuriyeti milletimizin emsalsiz irade ve hamiyetiyle nasıl kurulmuşsa, aynı şekilde, aynı şevkle, aynı inançla, aynı ahlak ve kahramanlıkla Türkiye’yi hiç kimseye mihnet ve minnet ettirmeyeceğiz, Cumhur İttifakı olarak bayrak diyeceğiz, vatan diyeceğiz, millet diyeceğiz, devlet diyeceğiz. Bu saatten sonra zillette fırtına kopsa bizde yaprak bile kımıldamayacaktır. Bu saatten sonra zilletin ciddiye alınacak, mesele edilecek, önemsenecek hiçbir siyasi tasavvur ve teklifi de olamaz, olsa bile bizim için yalnızca boş beleş bir sızlanmadır. Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifakı’nın varlığından ve hedeflerinden rahatsızlık duyanlar artık bizim nazarımızda hükümsüzdür.”