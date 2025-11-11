Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştirenlere sert cevap: Sona yaklaşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan Bahçeli, “Atatürk, bedeni fani ama ruhu baki olduğunun bilincindeydi. Onu yok saymaya çalıştıkça değeri artacak, saldırılara uğradıkça milli gönüllerde daha da yükselecektir” dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşıldığını vurgulayan Bahçeli, “Ne yapılırsa yapılsın, Terörsüz Türkiye’nin şafağı mutlaka doğacak. Karşı çıkanlar itiraf etsin: Terör bitsin mi, bitmesin mi? Bu ülke hepimizin. Temiz ve doğru bir dil kullanmak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları

"Atatürk hürriyet meşalesidir, emaneti ziyan edilmeyecek. Şeytanlaşmış odaklar dilini Atatürk'ten uzak tutsun. Hiç kuşkusuz, tereddütsüz diyebilirim ki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Husumet ve fitne kazıları yapanların ıslah olmaları, insafa gelmeleri, ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğim."

"Kocaeli Valisi ve Müftüsünü gönülden tebrik ediyorum"

"10 Kasım’da Kocaeli Müftülüğü’nün aldığı karar kapsamında Atatürk’ü anma programında Mevlit okutulması çok anlamlı bir adım oldu. Bu kararı alan hem valimizi hem de müftümüzü gönülden tebrik ediyorum.

Atatürk olmasaydı bugün hangi bayraklar gökyüzünde dalgalanır, ezan yerine neyi işitirdik, bunu düşünmek bile ürkütücü. Atatürk’ü yok saymaya çalıştıkça değeri ve etkisi daha da artacaktır. Ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun.

Türk milleti, Atatürk’ün bize bıraktığı emanete asla leke sürmeyecek. Onu rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

Bizler köklü fikirleri olan, faziletli ve hedefi belli Türkiye sevdalılarıyız; ülkemizin nereden nereye varacağını en iyi bilenler olarak Atatürk’ün izinden yürümeye devam edeceğiz."

Cumhur İttifakı iddiaları

"Sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan sabırlı sağduyulu mizaç bulunmadan büyük keşifler gerçekleşemez, gönüllere girilemez. Amacımız gönül kazanmaktır. Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bizim ne odunlarla ne de odunluktan kurtulamamış anlayışlarla işimiz olacaktır."

"MHP siyaseti CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli siyaset görülemez"

"Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını bilen Türkiye sevdalılarıyız. MHP siyaseti en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli siyaset görülemez. MHP vizyonu aynı siyaset köhneliğinde kısa menzilli çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir. Millet ne diyorsa sözümüz o. Cumhur İttifakı, Türk milletinin gür sesidir. Husumet saçanlar bizim yanımızdan dahi geçemez. Dosta güven düşmana korku veren milliyetçi ülkücü hareketiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir."

"İsrail’in bölgedeki manevralarını da yakından takip ediyoruz"

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar hem sağlam hem de çok eskiye dayanıyor. Bu stratejik ortaklık bazılarını rahatsız ediyor olabilir; ama bilinsin ki biz bölgedeki oyunları görmemezlikten gelmiyoruz.

İsrail’in bölgedeki manevralarını da yakından takip ediyoruz. Türkiye, izlediği politika sayesinde öncü bir rol üstleniyor; Gazze’ye ulaşması gereken yardımların engellenmesine sessiz kalmayız."

“Siz varken PKK’ya gerek yok” diyenlere söyleyecek çok şeyimiz var"

"Hedefimiz açık. Terörsüz bir Türkiye, daha geniş anlamda terörsüz bir bölge. Buna ulaşmak en büyük gücümüz olacak. Kendini güçlü sanıp “Siz varken PKK’ya gerek yok” diyenlere söyleyecek çok şeyimiz var; ama böylesi lafları ciddiye alacak bir muhatap göremiyoruz. İçlerinde ne olduğunu bilen bilir. Ne olursa olsun, ne derseniz deyin, Terörsüz Türkiye’nin şafağı elbet doğacak.

Karşı gelenler itiraf etsin: Terör bitsin mi bitmesin mi? Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil kullanmak sorumluluktur. Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Bizim meselemiz vatandır, millettir, devlettir."