  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Takip Et

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse kusura bakmasın bu insanlığın dip noktasıCumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse kusura bakmasın bu insanlığın dip noktasıGündem

 

Yatırımcısına en çok temettü ödeyen 10 şirket! Bu hisse sahiplerinin sırtı yere gelmiyorYatırımcısına en çok temettü ödeyen 10 şirket! Bu hisse sahiplerinin sırtı yere gelmiyorEkonomi

 

Gündem
İmamoğlu'ndan Yavaş açıklaması: Her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız
İmamoğlu'ndan Yavaş açıklaması: Her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız
ABB operasyonunu saatler önce haber vermişti! Melih Gökçek'in pankartını astılar
ABB operasyonunu saatler önce haber vermişti! Melih Gökçek'in pankartını astılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse kusura bakmasın bu insanlığın dip noktası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse kusura bakmasın bu insanlığın dip noktası
Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti
Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti
İlçe seçim kurulu, CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na yönelik iptal başvurularını reddetti
İlçe seçim kurulu, CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na yönelik iptal başvurularını reddetti
 Bahçeli: İsrail’in nihai hedefi Türkiye, etrafımızı çevreleme politikası gözümüzden kaçmıyor
 Bahçeli: İsrail’in hedefi Türkiye, etrafımızı çevreleme politikası gözümüzden kaçmıyor