Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.
Gündem