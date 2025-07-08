Bahçeli’den destek geldi, CHP düğmeye bastı: Duruşmalar için canlı yayın hamlesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündem oluşturan önerisine olumlu yaklaşım sergiledi. Özel’in “Mahkemeler halka açık, duruşmalar da TRT'den yayınlansın” çağrısını hatırlatan Bahçeli, “Bu beklentinin makul ve meşru şekilde değerlendirilmesini temenni ediyoruz. Türk milleti hakikati görmeli” ifadelerini kullandı.

Bu hafta içinde önerge verilmesi bekleniyor

MHP liderinden gelen bu açıklamadan sonra CHP, daha önce hazırladığı yasa teklifini raftan indirdi. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in ortak imzasını taşıyan teklifin, doğrudan TBMM Genel Kurulu gündemine alınması için bu hafta içinde önerge verilmesi bekleniyor.

Teklif, davaların kamuoyuna açık şekilde yürütülmesini sağlamak adına, duruşmaların TRT’den ya da internet üzerinden canlı yayınlanmasını düzenliyor.