Bahçeli'den emekli maaşlarına zam teklifi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor

Bahçeli, “1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55’lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır.” dedi.

Bahçeli, “Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir.” diye konuştu.

Bahçeli, "Harç ve vergideki düzenlemelere verilen tepkiler iyi niyetten uzaktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "(İsveç'in NATO üyeliği) Sadece ABD istedi diye, F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz? Kandil Dağı neyse Stockholm aynısıdır." dedi.

Bahçeli, "Türkiye’nin stratejik tercih ve kararlarının arkasında duracağımızı Litvanya Zirvesi’ni tek yürek halinde takip edip ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onun yanında olacağımızı üstüne basa basa ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.