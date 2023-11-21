Bahçeli'den Erdoğan'a 'yüzde 50+1 değişikliği' yanıtı: ‘Belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmek için aranan yüzde 50+1 şartının değişmesinden yana olduğunu söylemesi siyaset gündeminin ana başlıklarından biri haline geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, yüzde 50+1 değişikliğine ilişkin beklenen yorumunu yaptı. Bahçeli, siyasetteki yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin "Sistemin aksayan yönleri varsa düzeltilmeli" dedi.

"Hiç kimse Cumhurbaşkanımız ile aramıza giremeyecektir" diyen MHP lideri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelip geçici bir heves olmadığını vurguladı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yüzde 50+1 değişikliği

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işi bitince buruşturulup köşeye atılacak tek kullanımlık konjonktürle reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin istikbal haysiyetidir. Elbette aksayan, tekleyen yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmelidir. Her yönetim sisteminin bir özü, hukuki meşruiyetini sağlayan demokratik bir özelliği vardır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefi ile milletimizin huzuruna çıkan zillet ittifakı amaçladığı ruhsatı alamamıştır. Milli irade Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir. İster iyileştirilsin isterse de güçlendirilsin, parlamenter sistem ihya edilseydi dejenere olması, devlet yönetimini krize sokması mukadder bir hayat gerçeği haline gelirdi. Hamdolsun aziz milletimiz kötürüm siyasetin ayak oyunları ile yönetilemeyen Türkiye'ye müsaade etmemiştir.

"Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz"

* Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım. Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz.

"Hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik"

* Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Yük aldık yük olmadık. Önce ülkem ve milletim demekten de asal vazgeçmedik.

* Sayın Cumhurbaşkanımız sistemin ana omurgası 50+1 oy hesabı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde seçim de seri olur demiştir. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor demiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri siyasetin kurulan ittifaklarının parçalı yapısına bakıldığında anlamlıdır fakat bu konuda bizim sözlerimiz yaptığımız açıklamalar, görüşler de bellidir ve değişmemiştir. 7 Haziran 2018'de yaptığım konuşmada, 'Çok partili siyaset hayatımızda bu haliyle 16 Nisan oylaması bir milat, demokratik misak olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma en aza çekilmiştir. Barajın yüzde 50+1'e çıktığı göz önüne alındığında, partilerin ahlaki ittifaktan başka seçeneği kalmamıştır' demiştim.

"Cumhurbaşkanı ile diyaloğumuz hasbidir"

* Sayın Cumhurbaşkanı ile diyaloğumuz hasbidir. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir. Cumhur İttifakı ile ilgili polemik ve spekülasyon yapan güruhun durumu aynısıyla şudur. Sineğin akıllısı kiraza biner şehre gider, sineğin aptalı gübreye düşer, bunları gibi ahıra gider. Cumhur İttifakı'nda pazarlık yoktur. Biz zillet değil, Türk Milleti'nin kendisiyiz.

"İçimiz acısa bile ses çıkartmadık"

* Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız, hiçbir şart altında kendi adımıza söylüyorum, ittifakın bozulmasına da geçit vermeyeceğiz. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla aynı kareye girmesine içimiz acısa bile ses çıkartmadık. Dedikodu çarkını bize sökmez. Kuş beyinlerinizle Cumhur'u çatlatmaya kabiliyetiniz yetmez. Sanırım herkes mesajı anladı.

* (Özgür Özel'e yanıt) Eli öpülecek hanımefendiler arıyorsanız, Meclis'teki AKP ve MHP grubundaki hanımefendilere bakın.

Erdoğan ne söylemişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, anayasada yürütmenin başı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartının çoğunluk oyu şartıyla değiştirilebileceğini söylemişti.



Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil" ifadelerini kullanmıştı.