Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli, 2022 yılında Türkiye'nin özellikle diplomaside altın bir yıl yaşadığını söyleyerek, küresel ekonomi resesyon girdabına düşmüşken, Türkiye ekonomisinin dünya çapında en çok büyüme kaydeden birkaç ülke arasında yer almayı başardığını dile getirdi.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı huzurun, kardeşliğin ve kaynaşmanın koç başıdır. Verdiğimiz sözler, paylaştığımız vaatler sırasıyla ve imkanlar nispetinde yerine getirilmektedir. İnanıyorum ki şeytanın bacağı kırılacak, Türkiye prangalarından bütünüyle kurtulacaktır. Nitekim 2023 yılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır." dedi.

Bahçeli, birlik ve dirliklerini sabote etmek için fırsat kollayan mihrakların yine çıkacağını, bunun beklenmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Fakat hiç kimse sabrımızı yanlışa yormasın. Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız ve takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tartışmaya açma sinsilikleri sonuç vermeyecek, yapılan hesaplar ters tepecektir. Bunların ortalık malına dönmüş ezberleri, bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır ve bu hayallerimize yetişme çabaları beyhude bir çırpınıştır. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak ha bire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz, 'üç hilal'i de yargılatmayacağız. MHP'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz.

Siyah örtüye bürünüp yüreksizce ve yüksekten konuşanlara, balığı tutmadan tavayı ateşe koyanlara herkes bilsin ki eyvallahımız olmaz, itibarımız olmaz, bunlarla da hiç işimiz olamaz. MHP anlayana az, anlamayana da çok gelir. Daldan dala atlayarak her fırsatı ganimete çevirmenin hesabını yapan ahlaksızlara diyorum ki; Defalarca açılıp asidi kaçmış gazoz gibisiniz, hiç de tat vermiyorsunuz."

"Uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar..."

Birileri istedi, birileri dayattı, birileri iftira ve isnat etti diye hak bildikleri yoldan dönmeyeceklerini, 53 yıllık mücadeleden taviz vermeyeceklerini ifade eden Bahçeli, "Belanın üzerine gitmeyiz, üzerimize gelen beladan da herkes bilsin ki kaçmadık, kaçmayız. Lider ülke Türkiye hedefimizi, tutulacak kutlu bir yemin gibi vicdanımızda taşırız. Ayağımıza basan olursa, önümüze geçip yakamızdan tutmaya kalkışan görülürse, buna da tahammül etmeyiz, asla etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine değinen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Bu kapsamda seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin 'evet' oyuyla Meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanı'mızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yol da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023'ten önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un sermesi, demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Biz bunları bir türlü çözemedik, uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar belli değildir, açık değildir."