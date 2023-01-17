Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması: Mayıs ayında bu işi bitirelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli konuşmasında takvime göre bu yılın haziran ayında yapılması gereken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, seçimin erkene çekilmesi için uzlaşma çağrısında bulundu.

Bahçeli, "Gazi Meclisten bir karar çıkarsa erken seçim değil yalnızca seçim tarihinin öne çekilmesi olarak yorumlanmalıdır." diye konuştu.

Bahçeli, "Uzlaşarak Türkiye'yi seçime taşıyalım, mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimize bırakalım.” dedi.