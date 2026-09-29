Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı, hesap sorulmalıdır

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla kamuoyuna paylaşılan yazılı açıklamasında, sermaye piyasalarında yürütülen soruşturmalar ve fon krizine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Finansal istikrar ve küçük yatırımcının korunması esastır"

Açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç ile ekonomi yönetiminin attığı adımlara değinen Bahçeli, finansal sistemin geneline sirayet eden bir risk bulunmadığı yönündeki resmi tespitleri hatırlattı. Gelişmeler karşısında iki temel hususun öne çıktığını belirten Bahçeli; finansal piyasalardaki istikrarın korunması, piyasa bozucu işlemlere karışanlardan yargı önünde hesap sorulması ve başta küçük yatırımcılar olmak üzere mağduriyetlerin önüne geçecek kalıcı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı ve ekonomi kurumlarıyla gerçekleştirdiği zirvelerdeki kararlı duruşunu desteklediklerini belirten Bahçeli, "Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı'na yönelik saldırı girişimi"

Yaşanan krizin siyasi bir yıpratma hamlesine dönüştürülmeye çalışıldığını savunan MHP lideri, Türkiye'nin milli birlik, diplomasi ve ekonomide mesafe katettiği bir dönemde huzura kasteden çevrelerin devreye girdiğini kaydetti. Bahçeli, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda milletçe göğsümüzü kabartan konuşması, akabinde de parti sözcüsü tarafından Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasıyla saldırı süreci hızlanmıştır. Belediyelerdeki yolsuzluklar diz boyuna çıktığı halde sesini çıkarmayanların, bugün üzerine kararlı şekilde gidilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir."

Bahçeli'den 5 maddelik net mesaj

Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasının sonuç bölümünde partisinin temel yaklaşımını beş maddede sıraladı: