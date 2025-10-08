Bahçeli'den İmralı çağrısı: Komisyon heyetinde kimler olacak, hangi sorular hazırlanıyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı'ya komisyondan heyet gönderilsin, Öcalan SDG'ye çağrı yapsın" açıklamasının ardından, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin İmralı ziyareti için sürecin hızlanması bekleniyor.

Peki komisyon heyetinde kimler olacak, hangi sorular hazırlanıyor? BBC Türkçe'den Ayşe Sayın derledi.

CHP'nin mesafeli durduğu, Yeniden Refah Partisi'nin karşı çıktığı İmralı'ya gidecek heyette kimlerin yer alacağı, hangi soruların sorulacağına ilişkin formüller de tartışılıyor. Kulislerde Suriye'deki gelişmeler de dikkate alınarak, bu ay içinde ziyaretin gerçekleşmesi yüksek ihtimal görülüyor.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından ağustos ayı başında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çatışma çözüm süreci uzmanları, şehit aileleri ve PKK'lı teröristlerin yakınları, hukukçular dahil farklı toplum kesimlerinin temsilcilerini dinleme çalışmalarında sona yaklaştı.

Birkaç toplantı sonrasında dinleme sürecini tamamlamayı hedefleyen komisyon, MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldıktan sonra, süreçle ilgili yasal düzenleme önerileri üzerinde çalışmaya başlayacak.

Bahçeli İmralı kilidini koşullu açtı: Öcalan SDG'ye çağrı yapsın

Komisyonun, yasa önerilerini oluşturmadan önce terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı da dinlemesi kurulduğundan beri tartışılan başlıklardan biri.

Meclis'te salı günkü grup toplantılarında da bu konu liderlerin gündemindeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında hem komisyonun İmralı ziyareti, hem de yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Teröristbaşı Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya karşı "PKK'nın Suriye kolu" olarak nitelendirilen SDG/YPG'nin silah bırakmadığına dikkat çeken Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'ın terör örgütüne bir kez daha çağrı yapmasını önerdi.

MHP lideri, komisyon üyelerinden bir heyetin, teröristbaşı Öcalan'la yüz yüze görüşmesini ve mesajlarını ilk ağızdan alıp, kamuoyuyla paylaşmasını istedi.

MHP lideri, "Suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır" sözleriyle de "eve dönüş" yasası olarak nitelendirilen düzenlemenin de ipuçlarını verdi.

Bahçeli'nin açıklaması DEM Parti'de olumlu karşılık buldu. MHP liderinin ardından grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, "barışın anahtarı, muhatabı"nın Abdullah Öcalan olduğunu" belirterek, İmralı ile diyalog kurulması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a inisiyatif alması çağrısında bulundu.

Hatimoğulları, daha sonra gazetecilerin sorusu üzerine Bahçeli'nin görüşlerine katıldıklarını belirti ve " Baş muhatap olarak Öcalan'la bu görüşmenin gerçekleşmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır" görüşünü dile getirdi.

Resmi bir açıklama yapılmasa da iktidar partisinde de Bahçeli'nin İmralı ziyareti önerisine olumlu bakılıyor.

İmralı heyetinde kimler yer alabilir?

MHP liderinin bu açıklamasının ardından Meclis kulisleri de hareketlendi.

Bu çerçevede İmralı'ya gidecek heyetin hangi kriterlere göre oluşturulacağı ve İmralı'ya ne zaman gidileceği tartışılmaya başlandı.

Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'ı SDG'ye "silah bırakma" çağrısı yaptığını anımsatan bazı komisyon üyeleri, bunun için hızlı davranmak gerektiğini ifade ediyor. Kulislerde, komisyon heyetinin bu ay içinde İmralı'ya gitmesi yüksek olasılık görülüyor.

Komisyondan bir heyetin İmralı'ya gitmesi durumunda heyetin yapısına ilişkin iki öneri öne çıkıyor. Birinci seçenek, komisyon üyeleri arasından gönüllü 4-5 kişilik bir milletvekili grubunun gitmesi. İkinci seçenek ise komisyondaki koordinatör grup veya parti yöneticilerinden bir heyet oluşturulması.

İktidar partisi ve MHP, bu ziyaretin siyasi riskleri de bulunduğunu dikkate alarak, kişiler üzerinden tartışma yürütülmemesi için parti kurumsal kimliği temsil edecek bir heyetin oluşturulmasından yana.

Bu nedenle de ikinci seçeneğe, yani koordinatör grup veya parti yöneticilerinden bir heyetin oluşturulmasına sıcak bakılıyor.

Bu formül kabul edilirse, İmralı heyetinde, komisyonda partilerince koordinatör üye olarak görevlendirilen AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ve Yeniyol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'nın yer alabileceği belirtiliyor.

CHP mesafeli: Parti kurullarında değerlendirilecek

Ancak bu formülün hayata geçirilmesi konusunda CHP'nin tutumu önem kazanacak. CHP baştan beri İmralı'ya gidiş konusunda mesafeli. Gerekçe olarak da "Meclis komisyonunun terör örgütü liderinin ayağına gitmesinin yanlışlığı" gösteriliyor.

CHP'liler, İmralı ziyaretine ilişkin sorulara "Bu konu gündemimizde değil. Komisyondan İmralı'ya gidilmesi kararı çıkarsa, partimizin yetkili kurullarında değerlendirilir" yanıtını vermekle yetiniyorlar.

Video konferansla görüşmeden neden vazgeçildi?

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin de çekinceleri dikkate alınarak, İmralı'ya bir heyet gönderilmesi yerine, teröristbaşı Öcalan'ın video konferans veya mahkemelerin başvurduğu "SEGBİS" sistemiyle dinlenmesi seçeneği de gündeme geldi.

Ancak, teröristbaşı Öcalan'ın Meclis komisyonuna görüntülü olarak yapacağı açıklama görüntülerinin kamuoyunda daha büyük tartışma ve tepkiye yol açacağı dikkate alınarak, bu formülden vazgeçildi. Bunun yerine, dar bir heyetin İmralı'ya gitmesi ve teröristbaşı Öcalan'ın açıklamalarının tutanakla kayıt altına alınması görüşü ağırlık kazandı.

Teröristbaşı Öcalan'a hangi sorular yöneltilebilir?

Tartışılan bir başka konu ise komisyon heyetinin teröristbaşı Öcalan'la görüşme formatının nasıl olacağı konusunda.

İktidar kanadında ağırlıklı görüş, teröristbaşı Öcalan'ın başta örgütün Suriye yapılanması ile ilgili tutumu olmak üzere bazı konularda net tutumunu öğrenmek için, komisyon üyelerinin de soru yöneltmesi yönünde.

MHP kaynakları, bu çerçevede teröristbaşı Öcalan'a yöneltilecek ilk sorunun "27 Şubat'daki silah bırakma çağrısının SDG/YPG'yi kapsayıp kapsamadığı" olabileceği, ayrıca yeni bir çağrısı olup olmayacağının da sorulabileceğini belirtiyorlar.

Teröristbaşı Öcalan'ın silah bırakma ve fesih kararını açıklarken, özerklik veya kültürel taleplerde bulunmadığı, ancak "demokratik entegrasyon"dan söz ettiği biliniyor.

İktidar kanadında, teröristbaşı Öcalan'ın bu talebinin içeriğinin netleştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu kapsamda teröristbaşından, "Demokratik entegrasyonun anlamı ve kapsamı"na açıklık getirmesinin istenebileceği ifade ediliyor.