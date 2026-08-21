Bahçeli’den İsrail’e sert mesaj: Türkiye’nin sabrını sınamaktan vazgeçin

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki saldırıları ve bölgedeki politikalarına ilişkin kapsamlı bir yazılı açıklama yaptı.

MHP lideri Bahçeli, İsrail'in bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden politikalarının uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik tehditlere kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

Bahçeli, 18 Ağustos 2026'da Suriye'nin İdlib kentinin kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen İsrail saldırısının Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini hedef aldığını savundu.

İsrail'in Türkiye'yi kışkırtmaktan ve Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin çatışma arayan bir ülke olmadığını ancak millî güvenliğini başkalarının insafına bırakmayacağını ifade etti.

"İsrail'in etkisizleştirilmesi ertelenemez"

Bahçeli açıklamasında, bölgesel barış ve güvenliğin sağlanabilmesi için İsrail'in mevcut politikalarının uluslararası hukuk temelinde sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerinin yanı sıra Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamaya yönelik girişimlerini de yakından takip ettiklerini belirten Bahçeli, İsrail yönetiminin Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine tehdit olarak görmesinin “vahim bir stratejik hata” olduğunu kaydetti.

Bahçeli, Türkiye'nin İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak istemediğini ancak barış iradesinin zafiyet, itidalin acziyet ve diplomasiyi önceleyen yaklaşımın caydırıcılıktan yoksunluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçilmeli"

Bahçeli, İsrail yönetimine yönelik çağrısında Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine dikkat çekti. MHP lideri açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin millî güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir.”

Türkiye'nin çatışma arayan bir ülke olmadığını vurgulayan Bahçeli, buna karşın ülkenin egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalmayacağını ve millî güvenliğin başka ülkelerin insafına bırakılamayacağını belirtti.

İsrail'in saldırgan siyaseti güvenlik sorunu

Bahçeli, İsrail'in Gazze'den Lübnan'a, Suriye'den İran'a kadar geniş bir coğrafyada kriz, çatışma ve insani yıkımla anıldığını savundu.

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Türkiye'nin iç cephesini tahkim ettiğini belirten Bahçeli, komşu ülkelerin istikrarının da Türkiye'nin güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.

Bahçeli, İsrail'in saldırgan ve yayılmacı siyasetinin yalnızca belirli ülkeleri değil, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüştüğünü öne sürdü.

Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu

Açıklamasında Suriye'ye geniş yer ayıran Bahçeli, Suriye sahasının sürekli genişleyen bir askerî müdahale alanına dönüştürülmesinin bölgesel güvenliği sağlamayacağını, aksine istikrarsızlık ve husumet çemberini genişleteceğini belirtti.

İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, Suriye'nin etnik, dinî veya mezhepsel fay hatları üzerinden parçalanmasına yönelik girişimlerin bütün bölgeye istikrarsızlık getireceğini söyledi.

MHP lideri, Suriye'de güçlü, egemen ve toprak bütünlüğünü koruyan bir devlet yapısının bütün bölge ülkelerinin yararına olduğunu kaydetti.

Netanyahu sonrası dönem mesajı

Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Bahçeli, Netanyahu yönetiminin tasfiye edilmesinin önem taşıdığını ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını savunarak, İsrail'de benzer politikaların yeniden ortaya çıkmasına zemin hazırlayan yapısal ve siyasi iklimin de ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda uluslararası yaptırım mekanizmalarının işletilmesini öneren Devlet Bahçeli, İsrail'e yönelik siyasi ve ekonomik baskıların artırılması gerektiğini belirtti. Devlet Bahçeli ayrıca İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması önerisini gündeme getirdi.

"İsrail'in güvenlik politikaları istikrarsızlık doğuruyor"

Bahçeli, İsrail'in Gazze, Filistin toprakları, Suriye ve Lübnan'daki faaliyetlerinin yanı sıra İran'la yaşanan çatışma süreci ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs eksenindeki gelişmelerin daha geniş bir jeopolitik denklemin parçaları olduğunu savundu.

Ortadoğu'daki krizlerin yalnızca Filistin meselesi üzerinden veya dönemsel çatışmalar şeklinde ele alınamayacağını belirten Bahçeli, gelişmelerin bölge ülkelerinin egemenliği, uluslararası hukukun işleyişi, enerji ve ticaret güvenliği, küresel güç dengeleri ve Türkiye'nin millî güvenliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, İsrail'in güvenlik üretme iddiasıyla uyguladığı politikaların uzun vadede güvenlikten çok istikrarsızlık, meşruiyet kaybı ve yeni çatışma alanları oluşturduğunu ileri sürdü.

"Filistin meselesi bölgesel güvenliğin merkezinde"

Bahçeli, Filistin meselesinin kalıcı şekilde çözülmeden Ortadoğu'da sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi kurulmasının son derece güç olduğunu belirtti.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını ve iki devletli çözümün uluslararası toplum tarafından güçlü biçimde desteklenmesini isteyen Devlet Bahçeli, bunun yalnızca Filistinlilerin geleceği açısından değil, Suriye, Lübnan ve Ürdün başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin normalleşmesi bakımından da önemli olduğunu ifade etti.

"Türkiye için bölgesel güvenlik vurgusu"

İsrail'in bölgesel politikalarının Türkiye açısından doğrudan stratejik sonuçları olduğunu belirten Devlet Bahçeli; Suriye, Lübnan, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve enerji koridorlarında yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin sınır güvenliği, egemenlik hakları, deniz yetki alanları ve bölgesel nüfuzuyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Bahçeli, Türkiye'nin güvenlik perspektifinin yalnızca kendi sınırlarının hemen ötesindeki tehditlerle sınırlandırılmaması gerektiğini belirterek, Filistin'den Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Körfez'e uzanan bütüncül bir bölgesel güvenlik yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini kaydetti.

“Etkisizleştirme” ne anlama geliyor?

Devlet Bahçeli, açıklamasında “İsrail'in etkisizleştirilmesi” ifadesinin ne anlama geldiğine de açıklık getirdi.

Bunun herhangi bir devletin veya halkın ortadan kaldırılması anlamına gelmediğini belirten Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin siyasi, ekonomik, diplomatik ve hukuki araçlarla sınırlandırılması ve saldırgan politikaların sürdürülemez hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, kalıcı barışın herhangi bir toplumun güvenliğini ortadan kaldırmakla değil, bölgedeki bütün halkların güvenliğini ortak bir zeminde güvence altına almakla mümkün olabileceğini söyledi.

Bahçeli'den 7 maddelik öneri

Devlet Bahçeli açıklamasının son bölümünde Ortadoğu'da kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla 7 maddelik öneri paketi ortaya koydu.

Bahçeli'nin önerileri arasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortaklığındaki girişimin genişletilmesi ve “Kudüs Paktı” olarak nitelendirdiği daha kapsamlı bir İslam ülkeleri güvenlik ve savunma inisiyatifinin oluşturulması yer aldı.

Bu yapının İsrail saldırganlığının hedefi olan ülkeleri kapsayan bir “İslam Barış Gücü”ne dönüştürülmesini öneren MHP Lideri Devlet Bahçeli, ayrıca ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği'nin dahil olacağı geçici bir “Ortadoğu Barış Koalisyonu/Konseyi” kurulmasını istedi.

Devlet Bahçeli'nin diğer önerileri ise şöyle sıralandı:

Birleşmiş Milletler himayesinde “Ortadoğu Güvenlik ve Barış Konferansı” düzenlenmesi.

Türkiye tarafından bölgesel güvenlik ilkelerini ortaya koyan “Ankara Deklarasyonu”nun ilan edilmesi.

BM çatısı altında tarafsız bir “Uluslararası Ateşkes Gözlem Misyonu” kurulması.

Kurumsallaşmış bir “Uluslararası Arabuluculuk Temas Grubu” oluşturulması.

İsrail üzerindeki siyasi ve ekonomik baskının artırılması ve buna karşılık belirli koşulların yerine getirilmesi halinde diplomatik ve ekonomik teşvik mekanizmalarının devreye sokulması.Türkiye öncülük eden aktör olmalı.

Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel barışın tesisinde daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin çok taraflı diplomasi, uluslararası hukuk, bölgesel iş birliği ve caydırıcı savunma kapasitesini birlikte kullanması gerektiğini savunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel düzenin yeniden kurulmasına katkı sunan bir aktör olmasının önemine işaret etti.

Devlet Bahçeli, bölgede haritaların yeniden çizilmesini değil sınırların güvence altına alınmasını, devletlerin parçalanmasını değil kurumsal olarak güçlenmesini, toplumların birbirine düşman edilmesini değil ortak refahın büyütülmesini istediklerini ifade etti.

"Türkiye'nin istikameti belli"

Açıklamasının son bölümünde Türkiye'nin dış politika ve güvenlik yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin sürdürüleceğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün destekleneceğini, Filistin'in yanında durulacağını ve Doğu Akdeniz ile Kıbrıs'taki millî haklardan taviz verilmeyeceğini belirtti.

Bahçeli, Türkiye'nin kendisine yönelen tehditlere karşı caydırıcılığını göstereceğini ifade ederek, kalıcı barışın hukuk, adalet, egemen eşitlik, karşılıklı güven ve ortak güvenlik ilkeleri temelinde kurulabileceğini söyledi.

Devlet Bahçeli açıklamasını İsrail'e yönelik sert bir mesajla tamamladı.

“Türkiye egemenlik haklarına yönelik saldırılar karşısında kapı kapı dolaşacak bir aktör değildir. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç de yoktur.”