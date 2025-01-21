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Bahçeli'den Kartalkaya'daki otelde ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Bahçeli yangınla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Haber Merkezi
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Bahçeli'den Kartalkaya'daki otelde ölenler için başsağlığı mesajı
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MHP lideri Devlet Bahçeli başsağlığı mesajı yayınlayarak "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür.

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi

Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum." dedi.

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