Bahçeli'den Mansur Yavaş'ın istifası sonrası açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasının ardından televizyon kanallarında yapılan yayınlara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bengü Türk’e mesaj gönderdi.

Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Şu an televizyonların hepsinde Mansur Yavaş’ın istifası üzerine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar Türkiye’nin çok önemli bir konusu olarak mı nitelendiriliyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?”