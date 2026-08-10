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Bahçeli’den Özel’e dikkat çeken soru: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özel’e, "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?" dedi.

Haber Merkezi
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Bahçeli’den Özel’e dikkat çeken soru: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
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İktidarın “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırladığı ve “çerçeve yasa” olarak adlandırılan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor.

Teklif üzerine siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından ara verildi. Bu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

Bahçeli'nin Özel’e "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız" diye sorduğu öğrenildi. Bahçeli’nin kurmaylarının da MHP Lideri’nin kendilerine de zaman zaman bu soruyu sorduğunu ifade ettiği belirtildi.

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