Bahçeli'den Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmadı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM yeni yasama yılı açılışında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin meclisi terk etmesiyle ilgili "Cumhurbaşkanı varken girmeleri doğru olmamıştır. YENİ Parti'den yenilik bekliyoruz" dedi.
TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla özel oturumla toplandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği oturumda, Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etmek üzere kürsüye çıktı.
YENİ Partili milletvekilleri salonu terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde YENİ Parti milletvekilleri, Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşanan gelişmeye tepki gösterdi.
Bahçeli, Yeni Parti milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan salondayken Genel Kurul'u terk etmesinin doğru olmadığını belirterek, "Yeni Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı" ifadelerini kullandı.