Bahçeli'den sert tepki: İsnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli: "Bugünlerde Ülkü Ocakları'nı kötülemek için sıraya girenlere, suç örgütü muamelesi yapanlara baktığınızda hepsinin amaç ve arayışını görüyoruz. Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır." dedi.

"Ülkü Ocakları, Türk milletinin aşılamayacak hisarı, yıkılamayacak kale duvarı, teslim alınmayacak kahramanlık timsalidir." diyen Bahçeli, "Sorunlardan ve suçlamalardan yılmamak lazımdır. Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar samimi, dürüst bir maziye sahip değildir. Zira Ülkücü hareketin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur." ifadelerini kullandı.