  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na telefon
Takip Et

Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na telefon
Takip Et

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma çağrısının ardından Devlet Bahçeli Ahmet Türk'ü, Tuncer Bakırhan'ı, Pervin Buldan'ı ve son olarak Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı aramıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün CHP Diyarbakır Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sezgin Tanrıkulu'nu da aradı. Tanrıkulu, telefon görüşmesini "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum." dedi.

Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi açıklandı!Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi açıklandı!Gündem

 

Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonuYılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonuGündem

 

Gündem
İstanbul'daki gemi kazasında faciadan dönüldü
İstanbul'daki gemi kazasında faciadan dönüldü
Bakan Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli
Bakan Güler: PKK ve uzantıları silahları teslim etmeli
İlhan Şeşen, 'entübe' edildi iddiası? Yakınlarından açıklama geldi
İlhan Şeşen, 'entübe' edildi iddiası? Yakınlarından açıklama geldi
Beşiktaş, Galatasaray maçı için "yabancı hakem" talep etmişti: TFF'den açıklama!
Beşiktaş, Galatasaray maçı için "yabancı hakem" talep etmişti: TFF'den açıklama!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
DEM Parti'nin siyasi partileri ziyaret programı belli oldu
DEM Parti'nin siyasi partileri ziyaret programı belli oldu