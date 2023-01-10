Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Bahçeli, konuşmasında silahlı saldırı sonucunda öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı pirüpak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz." dedi.

Bahçeli, "Bir cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Sis dağılsın diye bekledik. Söz sırası bizde." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor, içine arkadaşlarımızı çekmek istiyorlar." diye konuştu.

"Cinayetin MHP'ye ihale edilmesi için cephe açıldı, milletvekillerimiz suçlandı." diyen Bahçeli, "Bizi cinayete karıştırmak için tezvirat üretenleri hem Allah'a hem de hukuka havale etmek vazifemizdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Yargı sürecini beklemek en doğru olandır." dedi.