Bahçeli: 'Bana kalsa yarım saattin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım'

Her fırsatta sanal alemden rahatsızlığını dile getiren MHP Genel Başşkanı Bahçeli, şimdi de sosyal medyanın kökünün kazınması gerektiğini söyledi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, "Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saattin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım" ifadelerini kullandı.