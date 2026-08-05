Devlet Bahçeli'den süreç mesajı: Öcalan umut hakkına kavuşmalı, Demirtaş evine dönmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "çerçeve yasa" teklifine imza atmasının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Bahçeli, daha önce de dile getirdiği "Öcalan umut hakkına kavuşmalı, Ahmetler görevine dönmeli, Demirtaş evine dönmeli" yönündeki çağrısını yineledi.

"Çerçeve yasaya attığımız imza bin yıllık kardeşliği tescilledi"

Sinan Burhan Bahçeli'yle görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çerçeve yasaya attığı imza ile ilgili konuşan Bahçeli, "Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bahçeli, sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

Bahçeli, son dönemde MHP grup toplantılarında “Terörsüz Türkiye” sürecine neden değinmediğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinmiyorsunuz diye… Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir.”

Bahçeli'den dikkat çeken Demirtaş ve Öcalan açıklaması

Demirtaş'la avukatları aracılığıyla görüştüğünü aktaran Bahçeli, "Halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş’la Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır” dedi.