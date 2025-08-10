Bahçeli'den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Süreç yıl sonuna kadar tamamlanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM çatısı altında kurulan komisyonun çalışmalarını önemsediklerini belirtti ve tüm siyasi partilerin bu sürece destek vermesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Silahların gömülmek yerine yakılması anlamlı bir tavır"

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına değinen Bahçeli, TV100'e yaptığı açıklamada bu çağrıya uygun adımlar atılmasının olumlu gelişmelere kapı araladığını söyledi. Silahların gömülmek yerine yakılmasının anlamlı bir tavır olduğunu söyleyen Bahçeli, silah gömmenin yeniden kullanılma ihtimali barındırdığını, ancak yakmanın “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” mesajını taşıdığını ifade etti.

Türk milletinin tüm fertlerinin ayrılmaz bir bütün olduğunu dile getiren Bahçeli, barış ortamının sağlanması için MHP olarak samimi şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan Kürt kökenli vatandaşların da terörün bitirilmesi yönündeki çabalara sahip çıkması ve istisnasız destek vermesinin, “Terörsüz Türkiye” hedefinin başarısında kritik rol oynayacağını ifade etti.

Yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekledigini aktardı

Bahçeli, kısa süre önce televizyonda izlediği bir görüntüyü de paylaştı. Diyarbakır’da gece vakti, 14-15 yaşında bir gencin elinde dondurmayla caddede gezdiğini gördüğünü belirten Bahçeli, bu manzaranın son döneme dair umut verici gelişmeleri yansıttığını söyledi.

Bahçeli, ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekledigini aktardı.