Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Çerçeve yasa siyaset üstü görülmeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci, enerji politikaları ve "Türk ve Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit'in sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türkiye'nin yeni dönemde toplumsal uzlaşıyı güçlendiren bir anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Çatışmayı değil uzlaşmayı, ayrışmayı değil birlikteliği esas alan bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir siyaset anlayışının önemine dikkat çekti.

Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" çağrısı

Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında oluşturulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladığını belirtti.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin hukuki çerçevesinin oluşturulması konusunda yasa yapımı sürecinde önemli bir eşiğe gelindiğini ifade eden Bahçeli, şu çağrıyı yaptı:

“Bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye’ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.”

"Hedef bin yıllık kardeşliği geleceğe taşımak"

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” politikasını Batı’nın Türkiye üzerindeki oyunlarını ve tuzaklarını bozmayı amaçlayan tarihî bir adım olarak nitelendirdi.

Sürecin gelecek kuşakların huzur ve refahı için üstlenilmiş bir sorumluluk olduğunu söyleyen Bahçeli, politikanın demokratikleşmeyi ve “bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşımayı” hedeflediğini savundu.

Bahçeli şöyle konuştu:

“Terörsüz Türkiye, Batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihî bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır.”

Bahçeli, Türkiye’nin geleceğinin geçmişte sorunları çözemeyen yaklaşımlara mahkûm edilemeyeceğini belirterek, sürecin dış dayatmalara kapalı ve toplumsal mutabakata dayalı biçimde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

"Geri adım atmayacağız"

Sürece yönelik eleştirilere de cevap veren Bahçeli, bazı çevrelerin terörün sona ermesi halinde önemli bir siyasi malzemeyi kaybedecekleri için rahatsızlık duyduğunu ileri sürdü.

Hedefe ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Oynadıkları hiçbir politik oyun, gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir.”

MHP’nin Türkiye’ye ve Türk milletine zarar verecek herhangi bir faaliyetin içinde olmayacağını belirten Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” için gövdelerini taşın altına koyduklarını söyledi:

“Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Tarih, her zaman yanlışı ve doğruyu göstermiştir. Zaman, gelecek ideallerimiz uğruna sırtlandığımız yüke de tanık olacaktır.”

"Hedef, PKK'nın silah bırakması ve feshi"

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” sürecinin 22 Ekim 2024’te TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamayla başladığını belirtti.

Sürecin amacını, PKK’nın bütün unsurlarıyla koşulsuz biçimde silah bırakması, örgütün feshedilmesi, terörün sona erdirilmesi ve millî birliğin güçlendirilmesi olarak açıkladı.

İmralı’dan 27 Şubat’ta yapılan silah bırakma ve fesih çağrısının ardından yaşanan gelişmeleri “tarihî bir dönüm noktası” olarak nitelendiren Bahçeli, yol haritasının hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde uygulanması gerektiğini söyledi.

"Terörün bitirilmesi için en uygun dönemdeyiz"

Bahçeli, terör örgütünün zayıfladığı bir dönemde neden yeni bir sürece ihtiyaç duyulduğu yönündeki eleştirilere de cevap verdi.

Çözüm arayışlarının şiddetin en yüksek olduğu dönemlerde değil, örgütün anlam ve ideoloji krizine girdiği, bölgesel varlık alanının daraldığı dönemlerde başlatılabileceğini savunan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Uzun zamandır mücadele ettiğimiz, çok sayıda evladımızı şehit verdiğimiz terörü bu politikamızla bugün kökten bitirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız.”

Bahçeli, “Türk ve Türkiye Yüzyılı” hedefinin diğer dayanaklarının hayata geçirilmesinin de terörün sona erdirilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

“Enerjide bağımsızlık Türkiye’nin Kızılelmasıdır”

Bahçeli’nin açıklamalarındaki bir diğer başlık enerji politikaları oldu.

Küresel enerji sisteminin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu belirten Bahçeli; limanlar, petrol rafinerileri, boru hatları ve depolama tesislerinin doğrudan hedef hâline geldiğini söyledi.

Yaşananların yalnızca enerji arz güvenliği sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Bahçeli, bunun küresel ölçekte daha derin bir enerji güvenliği meselesi olduğunu kaydetti.

Karadeniz’deki doğal gaz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki petrol keşifleri ile yurt dışındaki enerji arama çalışmalarına değinen Bahçeli, Türkiye’nin artık yalnızca bir geçiş ülkesi olmadığını savundu.

Türkiye’nin farklı kaynak ve güzergâhları buluşturan, kriz dönemlerinde alternatif oluşturabilen bir güç hâline geldiğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

“Türkiye, bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık, Türkiye’nin Kızılelmasıdır.”

Türk dünyası için AR-GE ve “Turan Koridoru” vurgusu

Bahçeli, “Türk ve Türkiye Yüzyılı” vizyonunun bir diğer dayanağının Türk dünyası olduğunu söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin bilim ve teknoloji altyapısının geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, Türk dünyasının gelişmiş ülkelerin refah seviyesine ulaşmasının etkin bir Ar-Ge stratejisine bağlı olduğunu belirtti.

Çok kutuplu yeni dünya düzeninde Türk dünyasının önemli bir jeopolitik kavşak hâline geldiğini savunan Bahçeli, Türkiye’nin bölgesel güç dengelerinin şekillenmesinde daha bağımsız ve etkili bir rol üstlendiğini söyledi. Bahçeli, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında “Turan Koridoru-Türk ve Türkiye Yüzyılı” hedefinin ortak bir ideale dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.